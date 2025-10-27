Mass Effect: Il Gioco da Tavolo – Priorità: Hagalaz è un adattamento da tavolo fedele, accessibile e appassionante dell’universo di Mass Effect. Materiali eccellenti, gameplay fluido e narrativo, ma con troppa casualità e alcune meccaniche fin troppo punitive. Perfetto per i fan e per gli amanti di giochi sci-fi non troppo complessi e con una forte componente narrativa e di scelta, meno per i puristi della strategia.

Pochi titoli hanno segnato il mondo videoludico quanto la trilogia di Mass Effect di BioWare (eh sì, dai, mettiamoci anche lo spinoff Mass Effect: Andromeda). Qualsiasi finale abbiate scelto nell'ultimo capitolo e indipendentemente dal numero di lacrime che avete pianto, personaggi come il Comandante Shepard, Wrex o Garrus sono diventati vere icone indimenticabili e conosciute da tutti. Per questo, quando nel 2024 è stato annunciato Mass Effect: Il Gioco da Tavolo – Priorità: Hagalaz da parte di Modiphius, l’entusiasmo è stato altissimo. Finalmente, grazie ad Asmodee, il titolo è arrivato anche in Italia interamente localizzato in italiano e abbiamo potuto compiere alcune intense sessioni di gioco con la celebre squadra della Normandy. Il risultato finale è una non semplice trasposizione da tavolo che regala un’esperienza sorprendentemente divertente fedele allo spirito originale e capace di far rivivere le atmosfere e i personaggi amati in una nuova forma, tra dadi, carte e scelte che fanno ancora la differenza.

Packaging, componentistica e regolamento

Mass Effect: Il Gioco da Tavolo – Priorità: Hagalaz ha una confezione pressoché perfetta: difficile immaginare un’esperienza di unboxing migliore. All’interno si trovano:

1 Regolamento

1 Modulo Narrativo

1 Modulo Missioni

1 Scheda Mappa della Campagna

6 Miniature Compagno

5 Schede Compagno

12 Dadi Strategia

2 Dadi Eroe

64 Carte Pericolo

84 Segnalini Nemico

84 Segnalini Vari

15 Cubetti Tracciato

1 Sacchetto dei Nemici

1 Pennarello

Sono anche incluse diverse bustine di plastica richiudibili per conservare i vari componenti di gioco. Non vengono menzionate, ma sono sicuramente da elogiare perché molto utili e per nulla scontate. Ogni elemento è di ottima qualità, a partire dai manuali che, nonostante varie partite, sono ancora perfetti dimostrazione della loro buona resistenza, maneggevolezza e rilegatura. Questi, poi, presentano un'interessante organizzazione e suddivisione sia testuale che visiva per rendere ogni missione comprensibile sia agli esperti che ai neofiti.

Le miniature sono solide e resistono alle cadute. Sebbene siano di piccole dimensioni e, ovviamente, non sono dipinte, presentano un buon livello di dettaglio. Peccato che nella versione base, sicuramente per mantenere il costo contenuto, le miniature riguardino solo i protagonisti mentre i nemici sono rappresentati da segnalini in cartone.

Le carte, suddivise in Razziatori e Cerberus, sono semplici da comprendere e nonostante non presentino una telatura, risultano comunque resistenti ai mescolamenti frequenti. Ben realizzate e organizzate anche le schede (Shepard è l'unico che ne ha una doppia per una versione maschile e una versione femminile): sono in robusta carta plastificata e possono essere scritte con il pennarello cancellabile incluso nella confezione per segnare direttamente i progressi e le abilità sbloccate.

Infine da menzionare anche la comodità del regolamento, aspetto non scontato per un titolo così articolato. Sono ben 39 pagine, ma ricche di esempi, approfondimenti e illustrazioni che rendono l'apprendimento semplice e coinvolgente.

Setup e meccaniche di gioco

Ideato da Eric Lang e Calvin Wong Tze Loon, con le splendide illustrazioni di David Benzal, Mass Effect: Il Gioco da Tavolo – Priorità: Hagalaz è un gioco narrativo a campagne, in perfetto stile Mass Effect. È giocabile da 1 a 4 giocatori di età superiore ai 14 anni e il tempo medio di gioco è tra 45 minuti e 1 ora per missione considerando che ogni campagna è composta da 3-5 missioni. Le campagne, ben 13 e tutte differenti, sono raccolte nell'elegante Modulo Missioni che funge da cuore pulsante dell’esperienza: ogni mappa, obiettivo e nemico è integrato nella struttura del volume, eliminando la necessità di montare ingombranti plance.

Ogni missione propone percorsi multipli e finali alternativi, con obiettivi neutrali, Eroici (la celebre moralità Paragon) o Rinnegato che rispecchiano le scelte morali tipiche della serie. Le conseguenze delle proprie azioni vengono gestite attraverso un Modulo Narrativo, che intreccia trama e decisioni in modo dinamico, dando la sensazione di vivere un vero episodio dell’universo Mass Effect. L’uso dei Manuali velocizza enormemente il setup e rende ogni partita più fluida e coinvolgente, una scelta intelligente che valorizza il ritmo e la profondità della campagna.

L’avvio di una partita è rapido e intuitivo: basta aprire la pagina corrispondente del Modulo Missioni, estrarre dal sacchetto i segnalini nemico di quello scenario e collocarli nelle aree indicate, scegliere il mazzo di carte Cerberus o Razziatori, posizionare le miniature dei personaggi al punto di partenza e in poco più di cinque minuti si è pronti a iniziare. Le regole si imparano facilmente e già dopo appena un giro di tavolo la maggior parte dei giocatori riesce a familiarizzare con esse.

Ogni missione è divisa in una serie di round che seguono una struttura specifica divisa in tre fasi: Fase Preparazione, Fase Compagni e Fase Finale. Nella Fase Preparazione si pesca una carta pericolo per ogni giocatore e poi si inizia con il lancio dei dadi: il primo giocatore lancia 12 dati, sceglie tre risultati e li assegna alla propria plancia per compiere delle azioni.

Nella Fase Compagni, ogni compagno svolge un turno suddiviso in tre passi ovvero Tiro Strategico, Azioni e Carta Pericolo. Nel primo passo si lanciano i dadi rimanenti e gli altri partecipanti possono bloccare uno dei dadi non usati dal precedente giocatore per riutilizzarlo. L’ultimo del giro ne tira solo tre, ma nel turno successivo avrà la precedenza e potrà tirare per primo. Nel secondo passo si applicano le azioni scelte e nell'ultimo passo si scopre la Carta Pericolo che indica le azioni da far svolgere ai nemici.

Nella Fase Finale si applicano dei recuperi ai compagni e ai nemici e si passa a un nuovo round. In tutto questo bisogna sempre tenere conto del fatto che le scelte morali influenzano il gameplay: seguire la via del Paragon garantisce dadi bonus, mentre agire da Rinnegato fornisce gettoni speciali per modificare i risultati dei lanci.

Ogni missione ha dei parametri ben definiti di Vittoria e Sconfitta. Una missione, comunque, può terminare in uno dei quattro modi: i giocatori completano l'obiettivo eroico e ottengono una Vittoria Eroica, i giocatori completano l'obiettivo rinnegato e ottengono una Vittoria Rinnegata, il tempo scade e i giocatori ottengono una Sconfitta oppure Shepard va A Terra e i giocatori perdono automaticamente.

Pregi e difetti

Affrontare le pericolose missioni di Mass Effect: Il Gioco da Tavolo – Priorità: Hagalaz richiede una squadra di veterani temprati e il gioco offre una selezione eccellente di compagni iconici della saga. È possibile scegliere tra le versioni maschile e femminile di Shepard, identiche per statistiche e abilità, o uno tra Garrus, Liara, Wrex e Tali che dispongono ciascuno di un set di poteri unico, pensato per adattarsi a diverse situazioni tattiche. Garrus è un tiratore preciso e letale, Tali può schierare il suo fidato drone da combattimento, Liara immobilizza i nemici con le sue abilità biotiche, e Wrex, travolto dalla furia, spazza via tutto ciò che trova sul suo cammino. Shepard, invece, brilla come leader, capace di motivare e potenziare l’intera squadra.

Ogni missione richiede una squadra composta da quattro membri, uno dei quali deve essere sempre Shepard. Questo vale anche per la modalità giocatore singolo che si trasforma in una sorta di X-COM versione da tavolo e per le missioni di lealtà dedicate ai singoli compagni. Il vero punto debole, tuttavia, è legato proprio al ruolo cruciale di Shepard: se il comandante viene abbattuto, la missione termina immediatamente.

È una decisione coerente con lo spirito dei videogiochi, ma nel contesto del gioco da tavolo può risultare frustrante, poiché i giocatori non hanno un reale controllo difensivo durante i turni avversari. Può capitare di fallire una missione nonostante una posizione solida o la salute piena, semplicemente a causa di una serie di eventi sfortunati. Una regola di rianimazione o un meccanismo di recupero avrebbero probabilmente reso questa dinamica più equilibrata e meno punitiva.

Tutti i personaggi, comunque, possiedono un proprio albero delle abilità sbloccabile, con poteri speciali legati alle loro missioni personali. In alcune campagne un personaggio potrà risultare più utile di un altro, ma il bilanciamento del gioco assicura che nessuna scelta risulti penalizzante: la chiave del successo non è la composizione del team, ma la capacità di pianificare e sfruttare al meglio le sinergie tra i membri della squadra.

Una delle qualità più apprezzabili del titolo è la sua struttura snella e non serve necessariamente organizzare decine di sessioni per completare la campagna. Ogni missione dura in media tra i 40 e i 90 minuti, e una campagna completa ne include circa cinque, quindi perfetta per essere portata a termine in un giorno o in un weekend. Chi desidera esplorare ogni possibile esito dovrà dedicare più tempo a ulteriori partite, ma non è un requisito indispensabile. In ogni caso è possibile anche fermare una partita, salvare i progressi come se fosse un videogioco e riprenderla più avanti. Lo si può fare usando il pennarello cancellabile o scaricando gratuitamente il Diario della Campagna di Mass Effect: Priorità Halgaz sul proprio smartphone.

Il principale limite delle campange è che, sebbene abbiano tre possibili missioni d’apertura e tre finali e pur offrendo ramificazioni e vari percorsi, la struttura resta lineare e le missioni talvolta sono simili tra loro: spesso si tratta di raggiungere un punto della mappa per raccogliere un segnalino. Anche la generazione casuale dei nemici può risultare artificiosa, con nemici che appaiono “perché lo dice una carta” più che per una logica tattica. Al contempo, però, i combattimenti sono immediati: serve la linea di vista e basta superare il valore di difesa del nemico per eliminarlo. Le uccisioni garantiscono punti esperienza, utilizzabili per sbloccare nuove abilità.

Il sistema di gioco si basa su un meccanismo di dadi a disponibilità decrescente: un’idea interessante, ma non priva di squilibri. Il primo giocatore ha ampio margine di scelta, mentre chi agisce per ultimo rischia di ritrovarsi con poche opzioni e un controllo limitato. Un pool di dadi fisso e condiviso avrebbe probabilmente reso i turni più equilibrati e strategici.

Questo fa capire che stiamo parlando di un titolo fortemente influenzato dal caso: i risultati dei dadi, le azioni dei nemici e persino il momento della loro apparizione dipendono interamente dalla fortuna. Questo aspetto aggiunge tensione e imprevedibilità, rendendo ogni partita diversa dalla precedente, ma potrebbe non soddisfare chi preferisce un approccio più strategico e controllato.

Chi dovrebbe giocarci

Mass Effect: Il Gioco da Tavolo – Priorità: Hagalaz è perfetto per i fan della saga BioWare e per chi ama le esperienze narrative ricche di scelte morali, personaggi iconici e combattimenti rapidi. Ideale per chi cerca campagne varie e coinvolgenti che, nonostante la lunghezza, possono essere bloccate e rigiocate a più riprese per divertirsi in varie serate. Queste si possono vivere in compagnia ma anche in solitario, il divertimento non cambia.

Meno adatto invece ai giocatori che preferiscono titoli rigorosamente strategici, con controllo totale delle azioni e poca influenza dell'aleatorietà: la fortuna nei dadi e negli eventi può infatti ribaltare le sorti di una missione in un attimo. Da ricordare anche che il leader va difeso a tutti i costi e non mancano i momenti di frustrazione quando questo non è possibile, quindi sconsigliamo di farlo giocare a chi non sopporta queste meccaniche leader-centric.

Conclusioni

Mass Effect: Il Gioco da Tavolo – Priorità: Hagalaz non è un complesso GdR da tavolo con intrecci politici e relazioni galattiche, bensì una buona e fedele istantanea dell’universo di Mass Effect. Un condensato d’azione e decisioni morali, varie campagna composte da missioni che possono essere rigiocate più volte, cambiando squadra, approccio e scelte tra la via dell’Eroe o quella del Rinnegato. Ogni sessione offre nuove combinazioni e percorsi, incluse missioni opzionali di lealtà per i compagni, nonostante una piccola ridondanza di base.

Il gioco si distingue anche per l’ottima qualità dei manuali, chiari, curati e facili da consultare, e dei materiali con delle miniature splendide che rappresentano i personaggi principali dell'amata trilogia. Non è un titolo particolarmente difficile: può capitare di cadere in battaglia, ma raramente la squadra viene annientata, ma bisogna stare attenti a Shepard e all'alta aleatorietà. Insomma, un applauso al team di sviluppo per aver creato un gioco accessibile, coinvolgente e rispettoso di una saga videoludica molto importante.