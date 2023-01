OLED Week Unieuro: tante smart TV dei migliori marchi a prezzi incredibili!

La nota catena di elettronica Unieuro ha lanciato una promozione chiamata “OLED Week” che permette ai clienti di acquistare tante smart TV dotate di display OLED dei migliori brand con sconti eccezionali.

Come sempre, abbiamo analizzato e selezionato le offerte più interessanti per consentire ai clienti di puntare solo sui prodotti migliori e risparmiare diversi euro rispetto al prezzo di listino. La promozione durerà fino al prossimo 29 gennaio, quindi vi consigliamo di non perdere altro tempo e consultare subito il sito per non lasciarvi sfuggire questa occasione!

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV LG OLED evo 4K OLED65C26LD, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.749€, rispetto agli usuali 2.999€ di listino, per un risparmio reale di 1.250€ e uno sconto del 41%.

La smart TV LG OLED Evo 4K OLED65C26LD, grazie ad uno splendido pannello OLED da 65″ con pixel auto illuminanti, è in grado di replicare il nero assoluto e fornire un contrasto elevatissimo, oltre a colori incredibilmente realistici.

La smart TV LG OLED65C26LA è animata dal potente processore 4K α9 di quinta generazione con AI, un chip che sfrutta gli algoritmi di deep-learning per analizzare e ottimizzare i contenuti.

La smart TV LG OLED Evo 4K OLED65C26LD è perfetta anche per il gaming, in quanto dispone di ingresso HDMI 2.1 con pieno supporto alle tecnologie delle console e schede video di ultima generazione, come VRR, che consente di avere un refresh dinamico sino a 120Hz per una perfetta fluidità.

I prezzi proposti da Unieuro sono tra i più convenienti presenti in rete e con questa iniziativa è possibile trovare molti altri prodotti in sconto. Vi consigliamo quindi di visitare la pagina dedicata alla promozione per scoprire tutte le offerte, raggiungibile tramite il link fornito in calce.

Infine, vi ricordiamo che sul nostro sito mettiamo a disposizione una sezione dedicata alle migliori offerte presenti in rete per aiutarvi a scovare i migliori affari.