Octopath Traveler 2 per PS5 già in sconto! Acquistalo ora!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la versione PS5 di Octopath Traveler 2 a un prezzo davvero imperdibile!

Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Ambientato nel regno di Solistia, Octopath Traveler 2 offre ancora una volta otto protagonisti differenti con cui vivere entusiasmanti avventure. Il titolo è ambientato in un’epoca tutta nuova, dove ci sono ancora storie affascinanti da scoprire e personaggi carismatici con cui interagire. Ma questa volta c’è anche un sistema giorno e notte, che rende Octopath Traveler 2 ancora più realistico e coinvolgente.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,8, abbiamo affermato che “nel complesso, guardando alla qualità della scrittura, agli accorgimenti presi per soddisfare certe fasce di pubblico che avevano criticato il predecessore, allo splendore visivo e alla magnificenza del combat system, Octopath Traveler 2 risulta non solo un JRPG di prim’ordine, ma anche un prodotto superiore al suo prequel diretto sotto moltissimi punti di vista“.

Potete portarvi a casa la versione PS5 di Octopath Traveler 2 a soli 59,90€, rispetto agli usuali 76,90€ di listino, con uno sconto del 22% e un risparmio reale di 17€. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare un meraviglioso gioco a un prezzo super! Vi consigliamo di affrettarvi, dato che i pezzi sono limitati e potrebbero terminare da un momento all’altro!

