Il colosso giapponese Falcom ha svelato nei documenti finanziari relativi all'anno fiscale chiuso a settembre 2025 che la versione occidentale di Ys X: Proud Nordics includerà anche una release per PlayStation 5, ampliando così la disponibilità del titolo rispetto a quanto inizialmente annunciato.

Si tratta di un'edizione definitiva che arricchisce l'esperienza originale con contenuti inediti e miglioramenti tecnici sostanziali, destinata a ridefinire il modo in cui i giocatori vivranno questa avventura acclamata dalla critica.

La storia di questo capitolo della celebre saga Ys ruota attorno al giovane avventuriero dai capelli rossi Adol e alla fiera guerriera normanna Karja, che dopo un intenso scontro in mare si ritrovano legati da catene di Mana.

Il loro destino diventa indissolubilmente connesso quando devono fronteggiare i Griegr, un'orda immortale che minaccia di saccheggiare il vivace Golfo di Obelia. A bordo della loro nave, la Sandras, i due protagonisti riuniranno un equipaggio di amici fidati per affrontare questa sfida epica.

L'arrivo su PlayStation 5 rappresenta una novità significativa per il mercato occidentale, considerando che il publisher NIS America aveva precedentemente confermato solo le versioni per Switch 2 e PC previste per l'inizio del 2026. Il lancio giapponese era avvenuto su Switch 2 il 31 luglio 2025, seguito dalla distribuzione asiatica su Switch 2 e Steam il 21 agosto dello stesso anno.

Tuttavia, i documenti di Falcom non chiariscono se la versione Sony arriverà contemporaneamente alle altre piattaforme o in un momento successivo.

Un'edizione definitiva che ridefinisce l'esperienza dell'avventura originale

Questa Proud Nordics edition si distingue come versione definitiva grazie all'integrazione di elementi che vanno ben oltre un semplice port. Il titolo mantiene intatto il sistema di combattimento frenetico e la narrazione avvincente che hanno reso celebre il franchise, ma introduce meccaniche innovative e contenuti aggiuntivi che arricchiscono profondamente l'esperienza ludica.

Le prestazioni grafiche sono state ottimizzate e sono stati implementati miglioramenti alla qualità della vita che rendono il gameplay più fluido e accessibile.

Tra le novità più rilevanti spicca l'introduzione dell'Isola di Oland, location completamente inedita che ospita una storyline originale perfettamente integrata nella narrazione principale. Qui i giocatori incontreranno Canute e Astrid, misteriosi personaggi che affiancheranno Adol e Karja in questa avventura parallela che approfondisce l'universo narrativo del gioco.

La nuova trama si inserisce in modo naturale nel percorso originale, espandendo la mitologia del Golfo di Obelia senza risultare forzata.

Sul fronte delle meccaniche di gioco, Falcom ha introdotto l'abilità Mana Hold, che permette ai giocatori di manipolare l'ambiente circostante in modi innovativi durante l'esplorazione e i combattimenti. Ma la vera sfida per i veterani sarà rappresentata da Muspelheim, un dungeon a tempo caratterizzato da una difficoltà diabolica dove ogni secondo risulta prezioso.

Questa modalità trial rappresenta un banco di prova estremo per chi cerca un'esperienza più impegnativa rispetto alla campagna principale.

L'esplorazione marittima rimane uno degli elementi caratterizzanti dell'avventura, con la Sandras che funge da base mobile per attraversare l'Obelia Gulf. Il sistema di combattimento mantiene il ritmo serrato tipico della serie Ys, con scontri dinamici che richiedono riflessi pronti e decisioni tattiche rapide.

Le nuove sfide disponibili sull'Isola di Oland ampliano ulteriormente le possibilità di gameplay, offrendo contenuti aggiuntivi per chi desidera esplorare ogni angolo di questo mondo ricco di segreti.

La decisione di Falcom di portare il titolo su PlayStation 5 per il mercato occidentale suggerisce una strategia commerciale volta a massimizzare la presenza del gioco su tutte le piattaforme principali. Considerando che la serie Ys ha tradizionalmente trovato un pubblico fedele anche su console Sony, l'aggiunta di questa versione potrebbe rivelarsi cruciale per il successo commerciale del titolo in Occidente, dove la base installata di PS5 continua a crescere costantemente.