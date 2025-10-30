Il mondo delle edizioni fisiche dei videogiochi sta attraversando una fase complessa, soprattutto quando si parla di Xbox. Limited Run Games, società specializzata nella produzione di versioni retail per titoli originariamente distribuiti solo in digitale, ha recentemente svelato il catalogo dei prossimi mesi con una lineup di 31 giochi.

Un dettaglio non è sfuggito agli osservatori più attenti: solo quattro di questi titoli saranno disponibili per la console Microsoft, una sproporzione che ha immediatamente scatenato polemiche sui social network.

La reazione della community Xbox non si è fatta attendere, con numerosi utenti che hanno contestato direttamente Josh Farihurst, presidente dell'azienda.

La risposta del dirigente è stata però schietta e ha rivelato una realtà del mercato videoludico spesso sottovalutata.

Farihurst ha infatti evidenziato come il successo commerciale sulla piattaforma Microsoft sia ormai strettamente dipendente dall'inclusione dei giochi nel servizio in abbonamento Game Pass, un canale che Limited Run Games non è mai riuscita a sfruttare.

I dati condivisi dal presidente dell'editore sono eloquenti e testimoniano una situazione critica. Le vendite digitali di molti titoli del catalogo Limited Run Games non hanno superato le 1000 copie su Xbox, mentre anche il mercato fisico ha registrato performance deludenti.

Si tratta di numeri che rendono insostenibile dal punto di vista economico un investimento significativo sulla piattaforma, soprattutto per una realtà imprenditoriale che deve bilanciare costi di produzione e potenziali ricavi.

La questione non riguarda solo Limited Run Games, ma si inserisce in un quadro più ampio che vede Xbox in difficoltà sul fronte hardware. Proprio nelle stesse ore della polemica, sono emersi dati relativi ai bilanci della divisione gaming di Microsoft che confermano un calo del 29% nelle vendite delle console.

Questo crollo del mercato fisico sta progressivamente modificando l'ecosistema Xbox, concentrando sempre più l'utenza attiva sul modello in abbonamento piuttosto che sull'acquisto tradizionale.

La dichiarazione di Farihurst ha dunque il merito di sollevare il velo su una dinamica commerciale che molti publisher preferiscono non commentare pubblicamente.

Per le aziende di piccole e medie dimensioni che operano nel segmento delle edizioni da collezione, la mancanza di un pubblico disposto ad acquistare copie fisiche o digitali rappresenta un ostacolo insormontabile.

Il modello Game Pass, pur vantaggioso per i giocatori, crea evidentemente delle complessità per chi non riesce ad accedervi attraverso accordi diretti con Microsoft.

Questo scenario pone interrogativi sul futuro della piattaforma Xbox nel mercato delle edizioni fisiche e sulle strategie che Microsoft dovrà adottare per mantenere vivo l'interesse di publisher e distributori.

La concentrazione su un unico modello di business, quello basato sugli abbonamenti, potrebbe nel lungo periodo limitare la varietà dell'offerta disponibile per i possessori della console, specialmente per quanto riguarda titoli di nicchia o produzioni indipendenti che tradizionalmente trovano spazio proprio grazie a realtà come Limited Run Games.