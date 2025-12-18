Microsoft ha svelato la nuova tornata di Xbox Free Play Days per il weekend, offrendo ai possessori di abbonamento Xbox Live Gold e Game Pass Core l'opportunità di provare gratuitamente cinque titoli di rilievo.

L'iniziativa si inserisce nel periodo natalizio e coincide con l'Xbox Countdown Sale 2025, la maxi-promozione invernale che propone migliaia di giochi scontati fino a fine anno.

Questa settimana il colosso di Redmond ha puntato su un mix variegato: dal battle royale shooter al survival open world, passando per gli immancabili franchise sportivi di 2K Games.

La lineup completa include Ark: Survival Ascended, il remake next-gen del celebre survival che sfrutta l'Unreal Engine 5 per offrire grafiche rinnovate e dinosauri ancora più minacciosi.

Accanto a questo troviamo Call of Duty: Black Ops 7, l'ultima iterazione della saga Activision che continua a dominare le classifiche di vendita globali, e Fallout 76, l'MMORPG ambientato nelle wasteland post-apocalittiche di Bethesda che negli anni ha trovato la sua dimensione dopo un lancio travagliato.

Sul fronte sportivo, i riflettori sono puntati su NBA 2K26 e WWE 2K25, i due simulatori che rappresentano rispettivamente il basket professionistico e il wrestling spettacolo.

Entrambi i titoli offrono roster aggiornati e modalità carriera ampliate, elementi che negli ultimi anni hanno consolidato il dominio di 2K nel segmento degli sports game.

Per chi volesse approfittare delle prove gratuite, la disponibilità varia: mentre la maggior parte dei giochi sarà accessibile fino a domenica 21 dicembre in tarda serata, Call of Duty rimarrà giocabile fino al 22 dicembre e Fallout 76 addirittura fino al 23 dicembre.

Per accedere ai Free Play Days è sufficiente cercare il titolo desiderato sullo Xbox Store, selezionare il pulsante "Prova gratuita" o "Installa, incluso con Game Pass" e avviare il download.

Vale la pena sottolineare che eventuali progressi ottenuti durante il periodo di prova verranno mantenuti qualora si decidesse di acquistare la versione completa, un dettaglio non trascurabile soprattutto per titoli con forte componente grinding come Ark o Fallout 76.