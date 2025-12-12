Il 2026 si preannuncia come un anno cruciale per Xbox, con una line-up talmente ricca da non poter essere contenuta in un singolo evento. Dopo un The Game Awards 2025 relativamente sottotono per la casa di Redmond, Microsoft ha confermato che l'Xbox Developer Direct di gennaio sarà solo il primo di una serie di showcase dedicati ai suoi franchise più importanti.

Matt Booty, presidente dei contenuti e degli studi di gioco Microsoft, ha rilasciato dichiarazioni significative a Variety, anticipando che la quantità di contenuti in arrivo nel 2026 supera la capacità di un singolo Direct.

Playground Games sarà protagonista dell'evento di gennaio, lasciando intendere che vedremo finalmente qualcosa di concreto su Forza Horizon 6 e sul tanto atteso reboot di Fable, entrambi in sviluppo presso lo studio britannico. Una conferma importante, considerando il silenzio che ha avvolto questi progetti negli ultimi mesi.

L'assenza ai The Game Awards 2025 di titoli come il nuovo Gears of War, Halo e Forza aveva sollevato perplessità nella community Xbox, soprattutto considerando che tutti questi giochi sono stati confermati per il 2026.

L'unico annuncio significativo è stato quello della nuova espansione di Diablo 4 da parte di Blizzard, oltre alla notizia che South of Midnight arriverà anche su PlayStation 5 e su Nintendo Switch 2, confermando ulteriormente la strategia multipiattaforma di Microsoft.

La strategia annunciata da Booty suggerisce un approccio più simile a quello adottato da Sony con i suoi State of Play tematici, dove singoli titoli o franchise ricevono showcase dedicati invece di essere compressi in eventi generalisti.

Questo permetterebbe a giochi come Gears of War: E-Day e Halo: Campaign Evolved, entrambi confermati per il 2026, di ottenere la visibilità che meritano senza dover competere per l'attenzione con altri annunci nella stessa presentazione.

Booty ha definito il 2026 come "un anno davvero emblematico per il brand e per alcuni dei nostri franchise più importanti", lasciando intendere che oltre ai titoli già noti potrebbero esserci sorprese.

Non è escluso che durante questi eventi Microsoft possa anche svelare maggiori dettagli sui suoi piani hardware, inclusa la console next-gen che secondo le indiscrezioni dovrebbe avere caratteristiche simili a un PC, segnando una potenziale evoluzione dell'approccio tradizionale alle console.