Tutti i giochi annunciati per Game Pass all'Xbox Partner Preview

Xbox Game Pass si arricchirà di cinque nuovi titoli, che saranno disponibili nel prossimo futuro, come annunciato durante l'Xbox Partner Preview.

Il servizio in abbonamento di Microsoft amplia il suo catalogo (trovate gift card su Amazon) con aggiunte di un certo peso che arrivano dall'Xbox Partner Review di ottobre 2024.

Si tratta, precisamente di Subnautica 2, Eternal Strands, Wheel World, Wuchang: Fallen Feathers e FBC: Firebreak, spin-off di Control.

Subnautica 2 entrerà in accesso anticipato nel 2025 su Xbox Series X|S e Windows PC tramite il programma Xbox Game Preview, e sarà disponibile dal day one su Game Pass. Dopo averci insegnato ad amare e temere le profondità marine aliene, il sequel del celebre gioco di sopravvivenza e crafting subacqueo porterà nuove emozioni.

Eternal Strands è pronto al lancio su Game Pass con il suo approccio unico agli action-RPG. Previsto per il 2025 su Xbox Series X|S e Windows PC, il titolo è sviluppato da un team con esperienza in titoli di alto profilo come Dragon Age e Assassin’s Creed. Si distingue per il suo sistema magico innovativo, che consente di combinare incantesimi in modi creativi.

Il 2025 sarà anche l'anno di Wheel World che pedalerà su Game Pass al lancio su Xbox Series X|S e Windows PC, sempre al day one. Conosciuto in precedenza come Ghost Bike, si tratta di un affascinante gioco di esplorazione e corse su bicicletta. In Wheel World, esplorerete mondi magici mentre riparate e potenziate l'ultima delle Ghost Bikes, in grado di viaggiare tra i mondi dei vivi e dei morti.

Tra i giochi che arriveranno su Game Pass c'è anche Wuchang: Fallen Feathers, sempre al day one. Il nuovo trailer ha svelato ulteriori dettagli sulla sua cupa trama fantasy ambientata nel tardo periodo della Dinastia Ming. Le sequenze mostrano azione avvincente contro diversi boss, tra cui un orrendo mostro simile a una centopede e una donna capace di trasformarsi in una sciarpa vivente realizzata con la pelle di una volpe artica.

Infine FBC: Firebreak, lo spin-off multiplayer cooperativo di Control: un first-person shooter multiplayer PvE che mette i giocatori nei panni degli agenti del Federal Bureau of Control. Non la cosa più adatta che ci aspettavamo, ma tant'è.

Per tutti gli altri annunci potete recuperare la nostra news dedicata con le novità dell'Xbox Partner Preview: eccola qui.