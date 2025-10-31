Gli appassionati di sparatutto nostalgici possono finalmente mettere le mani sulle versioni ottimizzate per console di nuova generazione di un classico degli anni '90. Nightdive Studios, software house specializzata nel recupero e nell'aggiornamento di titoli storici, ha reso disponibile la versione rimasterizzata di Turok 2: Seeds of Evil per PlayStation 5 e Xbox Series, al prezzo di 19,99 dollari. Si tratta di un'operazione che porta su hardware di ultima generazione un lavoro di restauro già avviato nel 2017, quando il gioco era stato riproposto su piattaforme precedenti.

La casa di sviluppo ha scelto di accompagnare questo lancio con un'iniziativa particolarmente interessante per i collezionisti: una raccolta fisica chiamata Turok Trilogy Bundle, che riunisce i primi tre capitoli della saga dedicata al cacciatore di dinosauri. Questa collezione, disponibile per PlayStation 5 e Nintendo Switch, rappresenta un'opportunità unica per chi desidera riscoprire l'intera trilogia in un'unica soluzione. La versione rimasterizzata del secondo capitolo era già presente su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC attraverso diverse piattaforme digitali come Steam, GOG e Humble Store.

La trama riprende esattamente dal punto in cui si era concluso il primo capitolo: dopo aver sconfitto il Campaigner, il protagonista getta il potente Chronocepter in un vulcano per distruggerlo definitivamente. Tuttavia, questa scelta apparentemente saggia si rivela un errore fatale, poiché l'esplosione risveglia una minaccia ancora più devastante: il Primagen. Il compito del nuovo Turok sarà impedire che questa entità fonda la Terra con il mondo degli inferi, ripristinando l'equilibrio in un universo sempre più instabile.

Dal punto di vista del gameplay, il titolo mantiene intatto quello spirito frenetico che lo aveva reso celebre alla fine degli anni '90. I giocatori si troveranno ad affrontare ben 35 tipologie diverse di avversari, ciascuno caratterizzato da animazioni peculiari: pance rimbalzanti, occhi lampeggianti, tentacoli elastici e fauci scattanti. Il bestiario spazia dai Raptor preistorici fino ai più evoluti Divoratori di Carne, culminando nello scontro finale contro la Madre di tutte le bestie.

Uno degli aspetti più apprezzati del titolo originale, e mantenuto fedelmente nella versione rimasterizzata, riguarda l'intelligenza artificiale dei nemici. Gli avversari non sono semplici bersagli passivi: sanno coordinarsi per attaccare in gruppo, battere in ritirata quando sono in inferiorità numerica e cercare riparo durante gli scontri a fuoco. Inoltre, il sistema di hit detection permette reazioni fisiche differenziate a seconda della parte del corpo colpita, aggiungendo un livello di realismo tattico agli scontri.

L'avventura si sviluppa attraverso sei livelli principali completamente rimasterizzati, che includono location suggestive come il Porto di Adia, le Paludi della Morte e il Covo dei Ciechi. Ogni ambiente presenta sfide specifiche e atmosfere distintive, mantenendo quella varietà che aveva caratterizzato l'esperienza originale. A disposizione del giocatore ci sono oltre 20 armi diverse, alcune delle quali sono diventate vere e proprie icone del franchise.

Tra l'arsenale disponibile spicca lo Shredder, un fucile capace di sparare proiettili multipli rimbalzanti che possono colpire più bersagli contemporaneamente. Ma l'arma che ha conquistato un posto speciale nel cuore dei fan è senza dubbio il Cerebral Bore, un dispositivo letale che perfora i crani nemici facendo letteralmente volare via i cervelli. Per chi preferisce un approccio più diretto e spettacolare, è possibile cavalcare un Triceratopo equipaggiato con artiglieria montata, schiacciando i nemici sotto il peso della bestia corazzata.