Oggi, 13 novembre 2025, Epic Games Store sembra aver colto perfettamente lo spirito del momento, proponendo una rosa di giochi gratuiti che rappresenta in modo sorprendentemente fedele i gusti e le mode del panorama videoludico attuale. I titoli sono disponibili da oggi alle ore 17, e come sempre potranno essere riscattati gratuitamente per un periodo limitato.

Il primo dei tre giochi offerti è ScourgeBringer, sviluppato da Flying Oak Games e E-Studio, originariamente pubblicato nell’ottobre 2020. Al momento del lancio, il titolo aveva già conquistato la critica con recensioni entusiaste e paragoni frequenti a capisaldi come Dead Cells e Celeste. Cinque anni dopo, il suo frenetico gameplay da platform roguelite risulta più attuale che mai, perfettamente in linea con le tendenze indie del 2025, dove azione, precisione e ritmo incalzante restano i pilastri dell’esperienza videoludica più ricercata.

ScourgeBringer brilla per il suo sistema di combattimento, che spinge il giocatore a non fermarsi mai, in una danza continua di attacchi e schivate che ricorda l’energia e l’intensità di Hades 2.

Il secondo gioco gratuito di questa settimana è Zero Hour, sviluppato da AttritoM7 Productions e pubblicato nel settembre 2024. Si tratta di uno sparatutto tattico in prima persona che punta tutto sul realismo e sull’approccio metodico, due aspetti che negli ultimi anni hanno definito una nuova ondata di FPS “lenti e pensati”, in contrapposizione alla frenesia dei battle royale o dei multiplayer arcade.

Chi preferisce invece un approccio più riflessivo troverà pane per i propri denti con Songs of Silence, il terzo titolo gratuito di questa settimana, sviluppato da Chimera Entertainment e pubblicato nel novembre 2024. Il gioco mescola sapientemente strategia a turni e battaglie in tempo reale, costruendo un’esperienza che riesce a essere profonda senza rinunciare all’immediatezza.

Come scaricarli?

Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC. Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito). Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana. Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta. Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione. Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare.

Con questa tripletta, Epic Games Store dimostra ancora una volta di saper interpretare il linguaggio del videogioco moderno. I tre titoli gratuiti disponibili da oggi, 13 novembre, dalle ore 17, non solo coprono tre generi tra i più amati (roguelite, shooter tattico e strategico) ma riflettono anche la vitalità e la varietà del 2025 videoludico. T