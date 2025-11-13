Oggi, 13 novembre 2025, Epic Games Store sembra aver colto perfettamente lo spirito del momento, proponendo una rosa di giochi gratuiti che rappresenta in modo sorprendentemente fedele i gusti e le mode del panorama videoludico attuale. I titoli sono disponibili da oggi alle ore 17, e come sempre potranno essere riscattati gratuitamente per un periodo limitato.
Il primo dei tre giochi offerti è ScourgeBringer, sviluppato da Flying Oak Games e E-Studio, originariamente pubblicato nell’ottobre 2020. Al momento del lancio, il titolo aveva già conquistato la critica con recensioni entusiaste e paragoni frequenti a capisaldi come Dead Cells e Celeste. Cinque anni dopo, il suo frenetico gameplay da platform roguelite risulta più attuale che mai, perfettamente in linea con le tendenze indie del 2025, dove azione, precisione e ritmo incalzante restano i pilastri dell’esperienza videoludica più ricercata.
ScourgeBringer brilla per il suo sistema di combattimento, che spinge il giocatore a non fermarsi mai, in una danza continua di attacchi e schivate che ricorda l’energia e l’intensità di Hades 2.
Il secondo gioco gratuito di questa settimana è Zero Hour, sviluppato da AttritoM7 Productions e pubblicato nel settembre 2024. Si tratta di uno sparatutto tattico in prima persona che punta tutto sul realismo e sull’approccio metodico, due aspetti che negli ultimi anni hanno definito una nuova ondata di FPS “lenti e pensati”, in contrapposizione alla frenesia dei battle royale o dei multiplayer arcade.
Chi preferisce invece un approccio più riflessivo troverà pane per i propri denti con Songs of Silence, il terzo titolo gratuito di questa settimana, sviluppato da Chimera Entertainment e pubblicato nel novembre 2024. Il gioco mescola sapientemente strategia a turni e battaglie in tempo reale, costruendo un’esperienza che riesce a essere profonda senza rinunciare all’immediatezza.
Come scaricarli?
- Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC.
- Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito).
- Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana.
- Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta.
- Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione.
- Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare.
Con questa tripletta, Epic Games Store dimostra ancora una volta di saper interpretare il linguaggio del videogioco moderno. I tre titoli gratuiti disponibili da oggi, 13 novembre, dalle ore 17, non solo coprono tre generi tra i più amati (roguelite, shooter tattico e strategico) ma riflettono anche la vitalità e la varietà del 2025 videoludico. T