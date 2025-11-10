Da quando, nel dicembre 2018, Epic Games Store ha iniziato a offrire da uno a tre giochi gratuiti a settimana, la piattaforma si è distinta per la varietà delle proposte, spaziando dai grandi titoli AAA alle piccole gemme indie. Coprendo praticamente ogni genere, dagli shooter in prima persona ai Metroidvania, i giochi gratuiti hanno sempre cercato di accontentare una vasta fetta di giocatori.

Tuttavia, non capita spesso che i titoli offerti riflettano le tendenze più calde dell’anno in corso. Il 13 novembre 2025, però, Epic Games Store sembra aver centrato l’obiettivo, proponendo una selezione di giochi gratuiti che cattura l’essenza dei generi più popolari del 2025.

Il primo titolo disponibile il 13 novembre è ScourgeBringer, sviluppato da Flying Oak Games e E-Studio e originariamente pubblicato nell’ottobre 2020. All’epoca il gioco aveva già ricevuto recensioni molto positive, con paragoni frequenti a Dead Cells e Celeste. Oggi, cinque anni dopo, il suo gameplay da platform roguelite d’azione appare ancora più rilevante, rispecchiando le tendenze indie del 2025.

ScourgeBringer si distingue per il combattimento frenetico che incoraggia il giocatore ad attaccare incessantemente per prevalere sui nemici, richiamando l’energia di Hades 2. Allo stesso tempo, la piattaforma 2D e la complessità dei livelli possono far pensare a Hollow Knight: Silksong. Il gioco non si limita a imitare i successi indie più recenti: la sua grafica retro vivace e il sistema di potenziamenti ispirato a Dead Cells gli conferiscono una personalità unica.

Il secondo gioco gratuito, Zero Hour, sviluppato da AttritoM7 Productions e pubblicato nel settembre 2024, si inserisce nella crescente ondata di sparatutto realistici. Con modalità cooperative fino a dieci giocatori o con compagni AI, e una modalità PvP 5v5 in stile Rainbow Six Siege con obiettivi come defusal di bombe e salvataggio ostaggi, Zero Hour offre un’esperienza FPS tattica dove ogni movimento e ogni colpo contano. Con 18 mappe e 23 armi personalizzabili, il gioco enfatizza un approccio metodico e strategico tipico dei migliori shooter del 2025.

Il terzo titolo, Songs of Silence, sviluppato da Chimera Entertainment e uscito a novembre 2024, propone un mix originale di strategia a turni e battaglie in tempo reale. Con tre fazioni distinte, otto mappe per la campagna e una modalità scontri senza fine, il gioco si distingue per il suo stile artistico ispirato all’Art Nouveau e per offrire un’esperienza unica nel panorama dei giochi strategici attuali.

Con questa selezione, Epic Games Store non solo riflette le tendenze principali del 2025 — dai roguelite indie agli shooter realistici — ma introduce anche un approccio fresco nel genere strategico, dimostrando ancora una volta quanto la piattaforma sappia intercettare gusti e interessi diversi tra i giocatori.