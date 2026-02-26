C'è qualcosa di profondamente coerente nell'idea che John Carpenter, il regista che ha ridefinito l'horror americano con capolavori come Halloween e La Cosa, presti la propria voce a un videogioco che celebra esattamente quell'estetica grindhouse che ha contribuito a costruire.

Il progetto si chiama John Carpenter's Toxic Commando e, a poche settimane dall'uscita ufficiale prevista per il 12 marzo 2026, Focus Entertainment e Saber Interactive hanno scelto di presentarlo al pubblico con un trailer animato che è già di per sé un piccolo evento.

Il filmato, realizzato dallo studio Gizmo Animation, trasforma il concept del gioco in una sequenza a cartoni animati dai toni vivaci e volutamente esagerati.

Al centro della scena c'è Carpenter stesso, che interpreta un bizzarro quanto inquietante "dio delle feste zombie", un personaggio che riassume perfettamente il tono dell'intera produzione: horror sopra le righe, ironia nerissima e un'energia che deve tutto all'immaginario degli action-horror anni Ottanta.

Sentire la voce rauca e inconfondibile del Maestro dell'Horror dare vita a questo ruolo aggiunge al trailer una dimensione metalinguistica difficile da ignorare.

A fare da tappeto sonoro a queste immagini è un brano originale della band Gunship, uno dei nomi di punta della scena synthwave internazionale.

Il pezzo, intitolato "Tell Me When the World Stops Ending", è stato composto appositamente per il trailer e cattura con precisione quella sensazione di nostalgia elettronica che caratterizza il genere: sintetizzatori pulsanti, ritmi meccanici e una malinconia futuristica che rimanda direttamente alle colonne sonore degli anni Ottanta, le stesse che Carpenter stesso contribuì a rendere iconiche con le sue composizioni per i propri film.

Il gioco, nella sua essenza, si configura come uno shooter cooperativo pensato per essere affrontato in gruppo, con un'enfasi dichiarata sulla complicità tra giocatori e su un'azione frenetica che non prende mai troppo sul serio se stessa.

La formula "buddy movie incontra l'apocalisse zombie" promette sessioni di gioco caotico e sopra le righe, con orde di non morti da eliminare in modi sempre più spettacolari.

Per chi volesse farsi un'idea concreta prima dell'acquisto, è disponibile su Steam una demo giocabile a tempo limitato, accessibile fino al 2 marzo.

Si tratta di un'opportunità utile soprattutto per valutare l'esperienza in multiplayer, che rappresenta chiaramente il cuore del progetto. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Sul fronte commerciale, Toxic Commando sarà proposto in due versioni distinte.

La Standard Edition rappresenta l'opzione base, mentre la Blood Edition include il Bloody Pass, un pacchetto che garantisce l'accesso a due DLC post-lancio con contenuti cosmetici aggiuntivi, tra cui skin per personaggi, armi e veicoli, oltre a un Cosmetic Pack Gold Color con ciondolo e skin dedicate. Chi prenota una qualsiasi delle due edizioni riceve gratuitamente il DLC Leon's Secret Stash, disponibile al lancio.