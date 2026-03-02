Starfield, il kolossal sci-fi di Bethesda Game Studios che aveva debuttato nel settembre 2023 su PC e Xbox Series X|S, si prepara a sbarcare ufficialmente su PS5, aprendo le porte della sua galassia esplorabile a milioni di giocatori Sony che finora erano stati esclusi dall'esperienza.

La notizia non è più semplice rumor: fonti concrete confermano l'arrivo della versione PS5, con dettagli precisi su date, edizioni e prezzi europei che vengono svelati in esclusiva.

La voce aveva iniziato a circolare grazie al sito polacco PPL e al suo informatore Graczdari, che aveva indicato il 7 aprile 2026 come data di lancio.

La credibilità di questa fonte è però parziale: se da un lato aveva anticipato correttamente l'arrivo di Microsoft Flight Simulator 2024 su PS5, dall'altro aveva mancato clamorosamente alcune previsioni, come quella sull'assenza dell'edizione fisica day one di GTA 6 o le presunte specifiche della DualSense V3 con batteria rimovibile.

Quelle verifiche sono arrivate, e confermano il quadro: Starfield arriverà su PS5 il 7 aprile 2026, con tanto di edizione fisica disponibile sin dal lancio.

Una notizia che farà tirare un sospiro di sollievo a tutti coloro che preferiscono avere una copia boxed sullo scaffale piuttosto che un download digitale, tendenza che nel mercato europeo resta ancora molto radicata rispetto agli USA.

Sul fronte delle edizioni, la struttura ricalca quanto già visto su Xbox: sarà disponibile una versione Standard a 49,99€ e una versione Premium a 69,99€.

Il contenuto esatto dell'edizione Premium non è ancora stato reso noto, ma è già confermato che non sarà previsto alcun accesso anticipato per chi la acquisterà, differenziandosi così da alcune strategie adottate in passato da altri publisher.

Per chi vuole assicurarsi la propria copia, le precommande dovrebbero aprire intorno al 18 marzo 2026, con possibile anticipo alla sera del 17 marzo.

Questo timing suggerisce che l'annuncio ufficiale di Microsoft e Bethesda potrebbe coincidere proprio con quella finestra, forse in occasione di un evento dedicato o di una campagna marketing coordinata.

L'apertura dei preorder rappresenterà il momento in cui il mercato PS5 vedrà ufficialmente Starfield tra i titoli in arrivo, probabilmente con un trailer dedicato alla community PlayStation.