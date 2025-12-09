Gli appassionati di giochi di ruolo e action game hanno un nuovo titolo da tenere d'occhio: Dragon Khan promette di combinare elementi che ricordano alcune delle saghe più amate degli ultimi decenni.

Sviluppato dal team indipendente Evolution Game Studio, questo RPG d'azione in terza persona sta generando curiosità per il suo approccio che fonde combattimenti dinamici e ambientazioni fantasy di ispirazione nordica.

La data di uscita completa non è ancora stata annunciata, ma già il mese prossimo, l'8 gennaio 2026, sarà disponibile una demo giocabile su Steam.

Il protagonista della storia è Botu, un essere ibrido nato dall'unione tra drago e umano. Questa scelta narrativa rappresenta una ventata d'aria fresca in un panorama videoludico spesso dominato da personaggi umani standard.

Il giocatore dovrà guidare Botu attraverso il mondo esotico di Ithannar, padroneggiando arti marziali antiche e sfruttando la magia che permea la terra. L'esplorazione di vaste terre selvagge, rovine e templi dimenticati costituirà una parte fondamentale dell'esperienza.

Il sistema di combattimento si presenta come un elemento centrale del gameplay, combinando abilità fisiche e poteri magici in scontri che richiedono sia velocità che strategia. I giocatori dovranno affrontare nemici implacabili utilizzando un mix di prodezza fisica e capacità soprannaturali.

Dalle immagini trapelate emerge uno stile che evoca le prime incarnazioni della saga God of War, quella trilogia originale su PlayStation 2 che ha definito gli standard del genere action, con qualche sottile richiamo a Legacy of Kain: Soul Reaver, classico cult degli anni Novanta.

La community videoludica sta reagendo con entusiasmo all'annuncio. "Ho sempre desiderato un action hack and slash dove poter giocare come un umanoide draconico con ali e artigli", ha commentato un utente sotto il trailer pubblicato su YouTube.

Altri hanno sottolineato le atmosfere da Soul Reaver, mentre qualcuno ha espresso nostalgia per l'era che va dalla Super Nintendo al GameCube, quando ogni titolo proponeva protagonisti diversi e originali anziché l'ennesimo eroe umano.

Il confronto con The Elder Scrolls V: Skyrim non è casuale: entrambi i titoli attingono alla mitologia norrena e presentano draghi come elementi centrali della narrazione.

Tuttavia, mentre il capolavoro di Bethesda si concentra sull'esplorazione open world e sulla libertà di scelta, Dragon Khan sembra orientarsi verso un'esperienza più lineare e focalizzata sul combattimento.

La struttura ricorda maggiormente il ritmo serrato dei giochi d'azione rispetto all'approccio più contemplativo tipico dei GDR occidentali.

Per quanto riguarda le piattaforme, Evolution Game Studio ha confermato che il gioco arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltre alla versione PC.

La decisione di rilasciare prima una demo giocabile suggerisce che gli sviluppatori vogliano raccogliere feedback dalla community prima del lancio definitivo. Considerando la vicinanza della demo, gennaio 2026, è lecito aspettarsi che l'uscita completa non si faccia attendere troppo a lungo.