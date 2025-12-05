La Grasshopper Manufacture ha svelato data di uscita e dettagli definitivi per il suo nuovo progetto videoludico, un'esperienza d'azione fantascientifica che promette di ridefinire i canoni del genere. ROMEO IS A DEAD MAN arriverà sul mercato l'11 febbraio 2026 per PlayStation 5, Xbox Series e PC attraverso Steam e Microsoft Store. La software house giapponese ha scelto di autopubblicare il titolo, mantenendo il pieno controllo creativo su questo ambizioso progetto.

Il cuore pulsante dell'esperienza ruota attorno alla figura di Romeo Stargazer, protagonista di un'avventura in terza persona strutturata per capitoli che mescola narrazione imprevedibile e combattimenti frenetici. Il ritmo di gioco si adatta alle preferenze del singolo utente grazie a un sistema di missioni secondarie che affiancano la trama principale, permettendo a ciascuno di esplorare l'universo di gioco secondo le proprie tempistiche.

Prodotto in caricamento

La componente combat system rappresenta uno degli elementi più distintivi del progetto. Romeo utilizza un arsenale che alterna armi da taglio e da fuoco, passando fluidamente tra spade e pistole per affrontare ondate di nemici sempre più agguerrite.

Ma è l'abilità speciale Bloody Summer a caratterizzare davvero il gameplay: questa tecnica devastante si attiva assorbendo il sangue degli avversari caduti, trasformando situazioni apparentemente disperate in opportunità di vittoria. L'armamentario del protagonista evolve progressivamente durante l'avventura, con modifiche e potenziamenti che preparano Romeo a sfide sempre più impegnative contro criminali spazio-temporali di crescente pericolosità.

Il sangue nemico diventa l'arma più potente di Romeo

La narrazione parte da un evento catastrofico che frantuma letteralmente il tessuto spazio-temporale dell'universo. Romeo stesso si ritrova in bilico tra vita e morte, fino a quando una tecnologia rivoluzionaria non lo riporta in vita con capacità inedite. Questa rinascita gli vale il reclutamento nella Space-Time Police, una divisione speciale dell'FBI che opera attraverso le dimensioni cosmiche per dare la caccia ai criminali che sfruttano il caos generato dalla disgregazione spazio-temporale.

La missione ufficiale di Romeo come agente speciale si intreccia però con una ricerca personale profondamente intima: ritrovare Juliet, la sua fidanzata scomparsa. Le indagini rivelano ben presto connessioni inquietanti tra la sparizione della donna e la catastrofe che ha squarciato lo spazio-tempo stesso. Indossando una maschera chiamata Deadgear, Romeo si spinge ai confini estremi della realtà, dove le risposte che cerca potrebbero rivelarsi molto più complesse e pericolose di quanto immaginasse.

Grasshopper Manufacture descrive il titolo come un'opera di "fantascienza ultra-violenta", un'etichetta che richiama lo stile distintivo dello studio fondato da Goichi Suda, noto per produzioni dal forte impatto visivo e narrativo.