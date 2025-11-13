Rockstar Games ha annunciato che Red Dead Redemption approderà su PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, iOS e Android il 2 dicembre 2025. Gli utenti che possiedono già il gioco su PlayStation 4, Switch o la versione digitale retrocompatibile su Xbox One potranno effettuare l’upgrade gratuito alla nuova versione. Inoltre, il titolo sarà disponibile lo stesso giorno anche nel PlayStation Plus Game Catalog e nella libreria GTA+.

Le versioni mobile, invece, saranno accessibili senza costi aggiuntivi agli abbonati Netflix, che potranno scaricare e giocare al titolo direttamente da iOS e Android, con controlli adattati per l’esperienza portatile.

Lanciato originariamente nel 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360, Red Dead Redemption racconta la storia di John Marston, ex fuorilegge costretto a dare la caccia alla sua vecchia banda per salvare la famiglia. Il titolo include anche la celebre espansione Undead Nightmare, una reinterpretazione horror ambientata in un Far West infestato dagli zombie, e tutti i contenuti bonus della Game of the Year Edition.

Questa nuova edizione rappresenta la versione più completa mai realizzata, con entrambe le esperienze single-player disponibili fin dal lancio. La collaborazione tra Rockstar Games, Double Eleven e Cast Iron Games ha permesso di adattare il capolavoro western alle piattaforme moderne, mantenendo intatta l’atmosfera originale ma con un comparto tecnico sensibilmente aggiornato.

Sulle console di ultima generazione, Red Dead Redemption offrirà prestazioni fino a 60 fotogrammi al secondo, supporto HDR e risoluzione fino a 4K. Su Switch 2 il gioco sfrutterà pienamente il nuovo hardware, includendo il DLSS, controlli via mouse e la stessa fluidità garantita dalle altre piattaforme.

Chi possiede la versione precedente su PlayStation 4 potrà inoltre importare i salvataggi esistenti e proseguire la propria avventura senza interruzioni. La stessa funzione sarà disponibile anche per gli utenti Switch che effettueranno la migrazione verso Switch 2.

Per la prima volta, Red Dead Redemption sarà giocabile anche su dispositivi mobili compatibili, offrendo un’interfaccia e un sistema di controllo ripensati per touch screen. Gli abbonati Netflix potranno scaricare la versione mobile dal 2 dicembre e vivere il viaggio di Marston ovunque, senza costi aggiuntivi.

Con questo lancio, Rockstar Games punta a rendere il suo classico western accessibile a una nuova generazione di giocatori, unendo performance moderne, compatibilità multipiattaforma e nuove possibilità di gioco in mobilità.