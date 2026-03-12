La prossima generazione di console potrebbe arrivare prima del previsto. Secondo una nuova indiscrezione diffusa dal noto leaker Kepler_L2, sia PlayStation 6 sia il nuovo hardware Xbox noto con il nome in codice Project Helix sarebbero ancora in programma per un lancio nel periodo delle vacanze natalizie del 2027. Nello stesso periodo dovrebbe arrivare anche il vociferato handheld PlayStation.

L’indiscrezione arriva a margine della Game Developers Conference 2026, dove Jason Ronald, vicepresidente di Xbox, ha tenuto una presentazione dedicata al futuro dell’hardware della divisione gaming di Microsoft. Durante il keynote sono emersi alcuni dettagli sul progetto noto internamente come Project Helix, che rappresenterebbe la base della prossima generazione di console Xbox.

Uno degli aspetti che ha attirato maggiormente l’attenzione riguarda i development kit. Secondo quanto dichiarato durante la conferenza, le versioni alpha dei kit di sviluppo per Project Helix non verranno distribuite agli sviluppatori prima del 2027. Questo dettaglio ha inizialmente sollevato diversi dubbi tra gli osservatori del settore, portando qualcuno a ipotizzare che la nuova generazione potesse arrivare solo nel 2028 o addirittura più tardi.

Le informazioni condivise da Kepler_L2 suggeriscono però uno scenario diverso. Il leaker, noto per aver anticipato in passato diversi dettagli legati all’hardware basato su tecnologia AMD, sostiene che i piani attuali di Sony e Microsoft prevedano ancora un debutto delle nuove console entro la fine del 2027.

Secondo la stessa fonte, nello stesso periodo dovrebbe arrivare anche il nuovo dispositivo portatile PlayStation, un progetto che negli ultimi mesi è stato al centro di numerose indiscrezioni ma che non è mai stato confermato ufficialmente da Sony.

Naturalmente si tratta di informazioni non ufficiali e, come sempre in questi casi, è bene prendere il tutto con la dovuta cautela. Anche quando le fonti sono considerate affidabili, i piani relativi alle console possono cambiare rapidamente nel corso dello sviluppo.

Il calendario, del resto, è ancora piuttosto lontano. Siamo infatti solo nei primi mesi del 2026, e ci sono ancora molti fattori che potrebbero influenzare il lancio della prossima generazione di hardware.

Tra questi ci sono anche questioni legate alla produzione, come la disponibilità di componenti hardware, le eventuali tensioni commerciali internazionali e l’andamento del mercato dei semiconduttori, elementi che negli ultimi anni hanno già avuto un forte impatto sull’industria tecnologica.

Se il piano dovesse rimanere invariato, tuttavia, i giocatori potrebbero assistere ancora una volta a un confronto diretto tra le nuove console di Sony e Microsoft durante la stessa stagione natalizia, replicando il tradizionale duello generazionale che da anni accompagna il lancio delle piattaforme principali.

Per ora non resta che attendere eventuali conferme ufficiali. Ma se queste indiscrezioni dovessero rivelarsi corrette, il 2027 potrebbe segnare l’inizio di una nuova generazione di console molto prima di quanto qualcuno si aspettasse.