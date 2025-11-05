La community dei modder torna a far parlare di sé con un progetto che ridefinisce completamente le dimensioni della PlayStation 5. L'ultimo lavoro del canale Not From Concentrate ha portato alla creazione di una PS5 miniaturizzata che occupa appena 6 litri di volume, contro i 10,4 litri del modello base e i 7,5 litri della versione Slim ufficiale di Sony. Ma la vera rivoluzione non sta solo nelle dimensioni: questa build custom vanta temperature più basse e consumi energetici ridotti rispetto alla console originale, dimostrando come l'ingegnosità della community possa superare le scelte progettuali delle major.

Il progetto rappresenta un'evoluzione significativa rispetto ai precedenti tentativi dello stesso modder. Questa iterazione introduce il supporto completo per SSD M.2 in formato standard, garantendo una capacità di storage molto più ampia per la libreria di giochi. La compatibilità con gli standard PC permette di sfruttare le unità di archiviazione più performanti sul mercato, superando i limiti delle soluzioni proprietarie.

Sul fronte delle performance termiche, i numeri parlano chiaro. Durante i test comparativi condotti dal creator, una PS5 standard ha registrato un consumo costante tra 230 e 235 Watt con temperature medie di 59°C. La versione miniaturizzata, invece, si è mantenuta sotto i 220 Watt con una media di circa 50°C, offrendo quindi un doppio vantaggio in termini di efficienza energetica e gestione del calore.

Il segreto di queste performance risiede in una soluzione di raffreddamento completamente riprogettata. Il cuore del sistema è uno shroud per ventola stampato in 3D di dimensioni così generose da richiedere la stampa in quattro parti separate, successivamente assemblate con colla. La struttura presenta un'ampia presa d'aria e canali profondi attorno alla ventola per ottimizzare il flusso d'aria, mentre una guarnizione in neoprene che preme contro il pannello di copertura previene la ricircolazione dell'aria calda. Il setup è completato da ventole Noctua, brand di riferimento per gli appassionati di PC building che cercano il massimo in termini di efficienza e silenziosità.

Dal punto di vista estetico, la build adotta pannelli in alluminio con finitura Cerakote, abbandonando le iconiche ali bianche della PS5 originale in favore di un design più sobrio e compatto. L'estetica ricorda quella dei migliori mini PC da gaming, con il suo chassis nero e le linee essenziali, anche se questo potrebbe rappresentare un punto di divisione per chi apprezza l'identità visiva distintiva della console Sony.

Per chi volesse cimentarsi nella realizzazione di questa mod, Not From Concentrate ha reso disponibili tutti i materiali necessari. Con una spesa di circa 11 dollari (poco più di 10 euro al cambio attuale), è possibile acquistare un pacchetto digitale che include una guida illustrata completa, i file .STL per tutti i componenti stampabili in 3D e una lista dettagliata dell'hardware necessario per completare il progetto.