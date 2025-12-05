Il mondo Nintendo è in fermento dopo che alcuni dataminer hanno scovato indizi concreti su un possibile annuncio imminente legato a Mario Kart World (qui la nostra recensione), il titolo di lancio di Switch 2.

La scoperta riguarda King K. Rool, l'iconico antagonista della serie Donkey Kong che ha fatto il suo ritorno trionfale come boss finale in Donkey Kong: Bananza, e che ora potrebbe essere pronto a debuttare anche nel racer della grande N.

La coincidenza temporale con i The Game Awards 2025, in programma per l'11 dicembre, ha acceso la miccia delle speculazioni nella community.

Nintendo ha mantenuto fino ad oggi un rigoroso silenzio su King K. Rool per quanto riguarda il marketing di Donkey Kong: Bananza, preservando la sorpresa del suo ritorno come antagonista principale per chi completa il gioco.

Questa strategia sta però per cambiare: analizzando i file dell'app Nintendo Today per smartphone, alcuni utenti hanno scoperto che il re dei Kremling farà la sua apparizione ufficiale nell'animazione introduttiva dell'applicazione prevista per il 15 dicembre.

Un reveal pubblico che arriva a soli quattro giorni dalla cerimonia dei Game Awards, e che molti interpretano come preparazione del terreno per un annuncio più sostanzioso.

Il vero elemento che alimenta le speculazioni riguarda però Mario Kart World, il racing game che ha accompagnato il lancio di Switch 2 e che già nei suoi crediti nasconde un mistero intrigante.

Gli attenti fan hanno infatti notato che tra i doppiatori accreditati figurano le voci di King K. Rool e Void Kong, il villain principale di Bananza. Il problema? Nessuno dei due personaggi è attualmente presente nel roster del gioco, né come pilota giocabile né in alcuna altra forma visibile.

Questa anomalia ha portato la community a una conclusione quasi univoca: i due personaggi sarebbero parte della prima wave di DLC post-lancio per Mario Kart World, probabilmente in arrivo proprio nelle prossime settimane.

Il timing suggerito dai fan avrebbe perfettamente senso dal punto di vista commerciale: annunciare l'espansione ai Game Awards dell'11 dicembre permetterebbe a Nintendo di mantenere alta l'attenzione su Switch 2 durante il periodo natalizio, capitalizzando sul successo di Donkey Kong: Bananza, che si è rivelato il secondo titolo Nintendo più venduto del 2025.

Va detto che negli ultimi anni Nintendo ha ridotto la sua presenza ai Game Awards per quanto riguarda annunci di rilievo, preferendo i propri Direct per le rivelazioni più importanti.

Tuttavia, l'evento condotto da Geoff Keighley è stato in passato utilizzato dalla casa di Kyoto per trailer e reveal di portata minore, categoria in cui un DLC per Mario Kart World potrebbe perfettamente rientrare.

L'aggiunta di nuovi personaggi al roster non costituirebbe certo una rivoluzione, ma rappresenterebbe comunque un contenuto gradito dai possessori di Switch 2.