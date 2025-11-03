Il team di Digital Eclipse ha messo subito mano alla sua recente raccolta dedicata alla celebre serie di picchiaduro, implementando una serie di correzioni che i giocatori attendevano con impazienza.

L'aggiornamento è già disponibile per la versione PC e presto raggiungerà anche le console, incluse quelle prodotte dalla casa di Kyoto. Si tratta di un intervento mirato a risolvere i problemi più evidenti emersi al lancio della collezione.

Tra le modifiche più rilevanti spiccano gli interventi sul comparto sonoro, con un miglioramento sostanziale del buffer audio durante le partite online.

Gli sviluppatori hanno inoltre ripristinato tracce audio mancanti nella versione Sega 32X di Mortal Kombat II, un problema che aveva frustrato diversi nostalgici della console a 32 bit degli anni Novanta. Anche il quarto capitolo della saga ha ricevuto attenzioni specifiche, con correzioni generali alla stabilità.

Un bug particolarmente curioso riguardava Ultimate Mortal Kombat 3, dove il gioco si riavviava inspiegabilmente dopo l'esecuzione della fatality di Scorpion, uno dei personaggi più iconici della serie.

Questo problema è stato ora risolto, permettendo ai giocatori di godere appieno delle spettacolari mosse finali senza interruzioni indesiderate. Anche i titoli per Genesis hanno beneficiato di miglioramenti generali alla stabilità del sistema.

Sul fronte dell'accessibilità, gli sviluppatori hanno introdotto una funzione chiamata One-Button Fatalities per tutti i titoli arcade inclusi nella raccolta.

Questa opzione semplifica l'esecuzione delle celebri mosse finali, storicamente complesse da memorizzare e portare a termine, rendendo l'esperienza più immediata anche per i giocatori meno esperti o per chi desidera godere dello spettacolo senza consultare continuamente le liste di comandi.

Altri ritocchi degni di nota includono una riduzione del cinquanta percento del tempo necessario per tenere premuto il pulsante di pausa, un dettaglio apparentemente minore ma che migliora la fluidità dell'esperienza di gioco.

Anche il lettore musicale integrato nella collezione ha ricevuto aggiornamenti alla stabilità generale, garantendo una fruizione più affidabile delle colonne sonore che hanno accompagnato i combattimenti di intere generazioni.

Digital Foundry, noto canale specializzato nell'analisi tecnica dei videogiochi, ha confermato che il lavoro non si ferma qui. Il team è già impegnato nello sviluppo di un secondo aggiornamento che affronterà ulteriori problematiche emerse dal feedback della community.

Oltre alle correzioni, sono previste anche nuove funzionalità che verranno annunciate successivamente, dimostrando l'impegno degli sviluppatori nel perfezionare questa operazione nostalgia dedicata a uno dei franchise più violenti e controversi della storia dei videogiochi.