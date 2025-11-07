Il calendario delle uscite videoludiche del 2026 si fa sempre più incerto. Mentre l'industria ancora digerisce il rinvio di GTA 6 da maggio a novembre, un'altra produzione di alto profilo ha annunciato uno slittamento che solleva più di qualche interrogativo.

Marvel 1943: Rise of Hydra, l'avventura narrativa ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale sviluppata da Skydance Games, non vedrà la luce nei primi mesi del prossimo anno come inizialmente previsto.

La comunicazione di Skydance Games è arrivata appena sessanta minuti dopo quella di Rockstar, creando un effetto domino di cattive notizie per i giocatori.

L'azienda ha dichiarato che il posticipo è necessario "per realizzare pienamente la nostra visione", una formula diplomatica che non ha però fornito una nuova data di lancio concreta. Il titolo Marvel era già stato rinviato una prima volta lo scorso maggio, quando era scivolato dal 2025 all'inizio del 2026.

Dietro questo progetto ambizioso c'è un team di peso nel panorama dell'intrattenimento digitale. La direzione è affidata ad Amy Hennig, figura leggendaria dell'industria grazie al suo lavoro sulla saga di Uncharted, affiancata dal co-presidente Julian Beak.

Il coinvolgimento di professionisti di questo calibro aveva alimentato aspettative elevate fin dall'annuncio del gioco.

Marvel 1943: Rise of Hydra si distingue per un'ambientazione insolita nel panorama videoludico Marvel. La trama intreccia le vicende di Captain America, Azzuri (il Black Panther degli anni Quaranta), Gabriel Jones delle Howling Commandos e Nanali, una spia wakandiana infiltrata nella Parigi occupata dai nazisti.

Un cast di personaggi che promette di esplorare aspetti poco battuti dell'universo Marvel, mescolando elementi storici e fantastici.

L'opera aveva fatto irruzione nell'attenzione del pubblico all'inizio del 2024, durante l'evento State of Unreal di Epic Games al GDC. Il trailer presentato in quell'occasione aveva colpito per la qualità visiva e l'atmosfera cinematografica, caratteristiche che hanno alimentato la curiosità intorno al progetto ma che potrebbero anche spiegare le difficoltà produttive.

Nel frattempo, lo stesso studio sta lavorando a un titolo dedicato all'universo di Star Wars, ancora avvolto nel mistero e mai svelato ufficialmente nei dettagli.

La gestione simultanea di due produzioni così complesse potrebbe rappresentare una sfida significativa per il team, anche considerando il pedigree dei suoi leader. L'industria videoludica sembra attraversare una fase in cui i tempi di sviluppo si dilatano sempre più, con titoli tripla A che richiedono anni di lavorazione per raggiungere gli standard qualitativi attesi dal pubblico moderno.