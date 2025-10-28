In occasione del decimo compleanno di The Witcher 3: Wild Hunt, Corsair e CD PROJEKT RED uniscono le forze in una partnership che porta il mondo di Geralt di Rivia direttamente sulla scrivania dei giocatori. L'iniziativa si concretizza nella Wild Hunt 10th Anniversary Collection, una linea esclusiva di periferiche gaming a tiratura limitata che celebra uno dei capolavori più influenti dell'industria videoludica.

La collezione si distingue per l'attenzione ai dettagli e il rispetto dell'universo narrativo creato da CD PROJEKT RED. Ogni componente è stato progettato per fondere tecnologia avanzata e fedeltà estetica al videogioco che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo.

Il prodotto di punta è la Corsair K65 Plus Wireless 75% RGB (acquistabile qui), una tastiera meccanica che rappresenta un vero tributo alla saga. Distribuita unicamente con layout nordamericano e disponibile in esclusiva sul sito Corsair, integra elementi distintivi come i simboli dei Segni di Witcher impressi sui tasti, un tasto Esc customizzato con il logo ufficiale e una riproduzione del leggendario medaglione del Lupo. La periferica garantisce connettività wireless stabile, switch MLX ad alta reattività e una solidità costruttiva degna dell'arsenale di uno strigo.

L'offerta prosegue con il mouse gaming RGB ultraleggero M75 Wireless (che trovate qui), che rende omaggio a Eredin attraverso una grafica ispirata al minaccioso sovrano della Caccia Selvaggia. Per chi cerca un'esperienza completa, la gamma comprende anche il tappetino MM300 2XL, (disponibile qui) caratterizzato da tessuto resistente allo sfilacciamento e decorato con la mappa astrale della Spirale accompagnata dai simboli caratteristici della serie.

L'insieme crea una postazione che bilancia ergonomia, prestazioni elevate e totale fedeltà all'atmosfera fantasy del titolo, ideale per appassionati che vogliono circondare le proprie sessioni di gaming con l'iconografia della saga.

"I fan di tutto il mondo sono rimasti incantati dalla ricerca di Ciri da parte di Geralt di Rivia, e siamo entusiasti di aiutarli a completare la loro missione per trovare l'equipaggiamento ideale e festeggiare i dieci anni di questo gioco leggendario," ha affermato Tobias Brinkmann, Vice Presidente e General Manager periferiche gaming di Corsair. "Siamo orgogliosi di avere l'opportunità di lavorare con CD PROJEKT RED per avviare questa collaborazione e permettere ai fan di dimostrare il loro entusiasmo per questo titolo iconico con le nostre periferiche ad alte prestazioni, caratterizzate da un nuovo design accattivante."

La CORSAIR x The Witcher 3: Wild Hunt 10th Anniversary Collection viene lanciata oggi in edizione limitata, con vendita esclusiva attraverso il portale Corsair e il sito ufficiale di CD PROJEKT RED.