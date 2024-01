Il Developer_Direct ha causato un "problema" ai fan su Xbox

L'evento Xbox Developer_Direct è stato sicuramente molto interessante per i fan in attesa di novità per le principali esclusive degli studios — oltre a una piccola sorpresa di Visions of Mana da Square Enix — ma allo stesso tempo ha causato un problema fastidioso ai fan su console nelle ore successive.

I giocatori che hanno acceso le loro Xbox Series X (la trovate su Amazon) o la Series S si sono infatti ritrovati con un piccolo inconveniente: una pubblicità a schermo intero che invitava a guardare l'evento su YouTube, prima di poter accedere ai loro videogiochi preferiti.

Si trattava ovviamente solo di una schermata che poteva essere facilmente chiusa con il semplice tasto B, ma resta comunque una pubblicità a schermo intero che non ha fatto decisamente piacere a molti fan, che si sono lamentati ancora una volta sui social (via Eurogamer.net).

Non è infatti la prima volta che accade un'operazione del genere: recentemente è successo anche con Modern Warfare 3 poco dopo l'acquisizione di Activision Blizzard, ma anche con Starfield, Forza Motorsport e perfino svendite su Xbox Store.

Sebbene la comunicazione di eventi di spessore o lanci importanti non sia necessariamente un male, considerando che non tutti gli utenti navigano attivamente in internet o sui canali social, resta il fatto che le pubblicità a schermo intero così comuni stanno cominciando a diventare decisamente fastidiose per chi vorrebbe solo avviare il proprio gioco preferito.

Per questo motivo, dopo l'ultimo caso del Developer_Direct, adesso molti fan stanno chiedendo a Xbox la possibilità di introdurre un check nelle impostazioni per disattivare permanentemente le pubblicità a schermo intero.

Una scelta opzionale non scontenterebbe nessuno, lasciando libero chiunque voglia restare informato di continuare a ricevere questi aggiornamenti speciali per eventi o titoli di spessore.

Vedremo se Microsoft intenderà accogliere o meno questa richiesta: per il momento, toccherà solo farci l'abitudine.

E restando in tema di novità in casa Xbox, non possiamo che chiudere questo articolo ricordandovi di dare un'occhiata a tutti i giochi gratis già confermati su Game Pass nel 2024.