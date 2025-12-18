La serie Final Fantasy Pixel Remaster continua a macinare numeri impressionanti nel mercato globale dei videogiochi, consolidando l'interesse del pubblico per i classici della saga giapponese. Square Enix ha annunciato che le vendite complessive hanno superato i sei milioni di unità in tutto il mondo, segnando un traguardo significativo per questa operazione nostalgia che ha riportato in vita i primi sei capitoli della leggendaria serie.

Il dato acquisisce particolare rilevanza se confrontato con le cifre precedenti: appena nove mesi fa, a marzo, l'azienda giapponese aveva comunicato di aver raggiunto quota cinque milioni di copie vendute. Questo significa che nell'arco di meno di un anno la raccolta ha aggiunto un milione di unità al proprio bottino, dimostrando una domanda costante e tutt'altro che in declino.

La Final Fantasy Pixel Remaster comprende una collezione completa dei primi sei episodi della franchise: si parte dal capostipite Final Fantasy I per arrivare fino al sesto capitolo, considerato da molti appassionati uno dei vertici assoluti della serie.

Ogni titolo è stato rimasterizzato con grafica pixel art rinnovata, colonna sonora riarrangiata e alcuni miglioramenti alla qualità della vita per rendere l'esperienza più accessibile ai giocatori moderni.

Il percorso commerciale della serie è iniziato nel luglio 2021, quando Square Enix ha lanciato contemporaneamente i primi tre episodi su PC tramite Steam, oltre che su piattaforme mobile iOS e Android.

La distribuzione è proseguita gradualmente: Final Fantasy IV è arrivato a settembre dello stesso anno, seguito da Final Fantasy V a novembre e infine da Final Fantasy VI nel febbraio 2022, completando così l'intera esalogia originale.

L'espansione verso le console domestiche è avvenuta con una strategia mirata. Nell'aprile 2023 tutti e sei i titoli sono sbarcati simultaneamente su PlayStation 4 e Nintendo Switch, permettendo a un pubblico più ampio di accedere alla collezione.

L'ultimo tassello della distribuzione si è aggiunto nel settembre 2024, quando la serie è finalmente approdata anche su Xbox Series, completando la copertura delle principali piattaforme di gioco contemporanee.

Questo successo commerciale dimostra come il mercato del retrogaming rimanga vitale e redditizio, specialmente quando si tratta di proprietà intellettuali di grande valore storico come Final Fantasy.