Epic Games Store ha annunciato i nuovi contenuti gratuiti disponibili per gli utenti della piattaforma, confermando ancora una volta la varietà delle sue promozioni settimanali. Dal 5 marzo al 12 marzo sarà possibile riscattare senza alcun costo Idle Champions of the Forgotten Realms, insieme al titolo Turnip Boy Robs a Bank, due esperienze molto diverse tra loro ma accomunate da un approccio leggero e accessibile.
Idle Champions of the Forgotten Realms è un gioco strategico appartenente al genere idle, ambientato nell’universo dei Forgotten Realms, uno dei mondi fantasy più celebri legati a Dungeons & Dragons. Il titolo riunisce numerosi personaggi iconici dell’ambientazione, permettendo ai giocatori di creare formazioni di eroi e affrontare ondate di nemici in campagne sempre più impegnative. La progressione si basa su meccaniche incremental, con potenziamenti costanti, sinergie tra i personaggi e nuove strategie da sperimentare nel corso del tempo.
Accanto a questa esperienza gestionale, Epic offrirà anche Turnip Boy Robs a Bank, un’avventura d’azione dal tono ironico e decisamente sopra le righe. Protagonista è ancora una volta il bizzarro rapa fuorilegge già visto nel precedente capitolo della serie, questa volta impegnato in una rapina in banca piena di colpi di scena, combattimenti e situazioni surreali. Il gioco mescola sparatorie frenetiche, esplorazione e puzzle leggeri, mantenendo lo stile umoristico che ha reso il personaggio così riconoscibile.
La combinazione dei due titoli offre quindi un mix curioso tra strategia a progressione lenta e azione più immediata, dimostrando ancora una volta la volontà di Epic Games Store di proporre generi differenti all’interno della stessa settimana promozionale.
Come scaricare i giochi gratis?
- Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC.
- Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito).
- Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana.
- Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta.
- Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione.
- Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare.
Come sempre, riscattando i giochi entro il periodo indicato, questi resteranno permanentemente nella libreria digitale degli utenti. Un’altra occasione per ampliare la propria collezione con nuove esperienze senza spendere nulla.