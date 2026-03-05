Epic Games Store ha annunciato i nuovi contenuti gratuiti disponibili per gli utenti della piattaforma, confermando ancora una volta la varietà delle sue promozioni settimanali. Dal 5 marzo al 12 marzo sarà possibile riscattare senza alcun costo Idle Champions of the Forgotten Realms, insieme al titolo Turnip Boy Robs a Bank, due esperienze molto diverse tra loro ma accomunate da un approccio leggero e accessibile.

Idle Champions of the Forgotten Realms è un gioco strategico appartenente al genere idle, ambientato nell’universo dei Forgotten Realms, uno dei mondi fantasy più celebri legati a Dungeons & Dragons. Il titolo riunisce numerosi personaggi iconici dell’ambientazione, permettendo ai giocatori di creare formazioni di eroi e affrontare ondate di nemici in campagne sempre più impegnative. La progressione si basa su meccaniche incremental, con potenziamenti costanti, sinergie tra i personaggi e nuove strategie da sperimentare nel corso del tempo.

Accanto a questa esperienza gestionale, Epic offrirà anche Turnip Boy Robs a Bank, un’avventura d’azione dal tono ironico e decisamente sopra le righe. Protagonista è ancora una volta il bizzarro rapa fuorilegge già visto nel precedente capitolo della serie, questa volta impegnato in una rapina in banca piena di colpi di scena, combattimenti e situazioni surreali. Il gioco mescola sparatorie frenetiche, esplorazione e puzzle leggeri, mantenendo lo stile umoristico che ha reso il personaggio così riconoscibile.

La combinazione dei due titoli offre quindi un mix curioso tra strategia a progressione lenta e azione più immediata, dimostrando ancora una volta la volontà di Epic Games Store di proporre generi differenti all’interno della stessa settimana promozionale.

Come scaricare i giochi gratis?

Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC. Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito). Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana. Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta. Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione. Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare.

Come sempre, riscattando i giochi entro il periodo indicato, questi resteranno permanentemente nella libreria digitale degli utenti. Un’altra occasione per ampliare la propria collezione con nuove esperienze senza spendere nulla.