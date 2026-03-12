Anche questa settimana Epic Games Store rinnova la propria iniziativa dedicata ai giochi gratis per PC. Il negozio digitale di Epic Games continua infatti a proporre titoli gratuiti ogni giovedì, e questa volta l’offerta si fa particolarmente interessante grazie alla presenza di due giochi completi, molto diversi tra loro per stile e atmosfera.

I titoli disponibili gratuitamente da oggi sono Cozy Grove e Isonzo, entrambi riscattabili senza alcun costo dagli utenti della piattaforma.

Il primo è Cozy Grove, normalmente venduto a 12,49 euro. Si tratta di un’esperienza decisamente rilassante, descritta come “un simulatore di campeggio ambientato su un’isola infestata dai fantasmi e in costante evoluzione”. Nel gioco i giocatori vestono i panni di uno Spirit Scout incaricato di esplorare l’isola, aiutare gli spiriti locali e riportare lentamente colore e vita in un mondo inizialmente grigio e malinconico.

Grazie al suo ritmo pacato, alle attività quotidiane e allo stile artistico delicato, Cozy Grove si presenta come un titolo perfetto per chi cerca un’esperienza più tranquilla e adatta anche a un pubblico familiare.

Il secondo gioco gratuito della settimana è invece Isonzo, sparatutto tattico ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e solitamente venduto a 29,99 euro. Il titolo fa parte della serie dedicata ai conflitti storici sviluppata da BlackMill Games e pubblicata da Focus Entertainment, ed è stato apprezzato sia dalla critica sia dalla community per il suo approccio realistico al combattimento.

In Isonzo i giocatori vengono catapultati sui fronti italiani del conflitto, tra montagne, trincee e fortificazioni ispirate alle vere battaglie combattute sulle Alpi. La versione disponibile gratuitamente su Epic Games Store include il gioco completo con tutti gli aggiornamenti pubblicati nel tempo, comprese le Unità Veterane e le Unità di Riserva.

I due titoli saranno disponibili per il download gratuito a partire dalle 17:00 di oggi, giovedì 12 marzo, e resteranno riscattabili fino alle 17:00 del 19 marzo. Come sempre, una volta aggiunti alla propria libreria su Epic Games Store, i giochi resteranno per sempre associati all’account, esattamente come qualsiasi altro titolo acquistato normalmente.

Come scaricare i giochi gratis?

Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC. Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito). Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana. Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta. Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione. Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare.

Un’altra settimana, dunque, all’insegna dei regali per gli utenti PC, con Epic Games Store che continua a puntare su questa strategia per arricchire le librerie dei giocatori e attirare nuovi utenti sulla piattaforma.