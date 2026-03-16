Come ogni settimana, Epic Games rinnova la sua iniziativa dedicata ai giochi gratuiti su Epic Games Store. Dal 19 al 26 marzo gli utenti potranno aggiungere alla propria libreria senza alcun costo Electrician Simulator e il World of Warships – Pacchetto Tachibana Anniversario di Epic, due contenuti molto diversi tra loro ma accomunati dalla possibilità di essere riscattati gratuitamente per un periodo limitato.

Il titolo principale della promozione è Electrician Simulator, un simulatore in prima persona che mette i giocatori nei panni di un elettricista professionista. Nel gioco bisogna accettare incarichi da diversi clienti, diagnosticare guasti e riparare impianti elettrici utilizzando strumenti realistici e procedure tecniche.

L’esperienza ruota attorno alla gestione di circuiti, prese, interruttori e sistemi più complessi, con un approccio che cerca di bilanciare realismo tecnico e accessibilità. Nel corso delle missioni sarà necessario analizzare schemi elettrici, sostituire componenti danneggiati e installare nuovi impianti, facendo attenzione a evitare errori che potrebbero causare cortocircuiti o malfunzionamenti.

Accanto al gioco completo, la promozione settimanale include anche il Pacchetto Tachibana Anniversario di Epic dedicato a World of Warships, il celebre titolo navale multiplayer sviluppato e pubblicato da Wargaming.

Il pacchetto, pensato come contenuto celebrativo per la community di Epic Games Store, offre diversi bonus utili per iniziare o espandere la propria esperienza nel gioco.

Il pacchetto gratuito rappresenta quindi un buon punto di ingresso per i nuovi giocatori oppure un piccolo bonus per i veterani che già frequentano i mari virtuali del titolo di Wargaming.

Per ottenere Electrician Simulator e il Pacchetto Tachibana Anniversario di Epic basta accedere con il proprio account su Epic Games Store tra il 19 marzo e il 26 marzo e aggiungerli alla libreria.

Come sempre accade con le promozioni settimanali della piattaforma, una volta riscattati rimarranno disponibili per sempre nell’account, anche dopo la fine dell’offerta.