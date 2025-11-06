Il Game Pass continua la sua offerta di novembre con due nuovi titoli che arricchiscono il catalogo del servizio di abbonamento Microsoft, accompagnati da un aggiornamento next-gen per uno strategico di lunga data. Gli abbonati possono già scaricare un platform brutalmente difficile e un city builder gestionale, mentre chi non è ancora iscritto può approfittare dei Free Play Days per provare uno dei giochi più attesi dell'anno.

La vera protagonista di questa tornata è Egging On, disponibile da oggi su console, PC e cloud per tutti gli abbonati Game Pass. Si tratta di un platform game che porta la difficoltà a livelli estremi: i giocatori dovranno guidare un fragile uovo sodo attraverso ambientazioni insidiose come una fattoria, un negozio agricolo e una fabbrica. L'obiettivo è raggiungere la libertà saltando, rotolando e arrampicandosi, ma la fragilità del protagonista rende ogni movimento una sfida calcolata. Un titolo che strizza l'occhio agli amanti dei giochi hardcore in stile Super Meat Boy o Getting Over It, dove la perseveranza è l'unica via verso il successo.

L'altra novità del 6 novembre è Whiskerwood, un city builder esclusivo per PC Game Pass che offre un'esperienza gestionale complessa e stratificata. Il gioco mette i giocatori nei panni di una comunità di topi industriosi che devono costruire la propria città sotto il dominio oppressivo di signori felini. Il gameplay si basa su simulazioni intricate e catene produttive articolate, sfruttando la classica rivalità tra gatti e topi come elemento narrativo portante. Un titolo che punta a soddisfare chi cerca profondità meccanica nel genere gestionale.

Parallelamente alle nuove aggiunte, Stellaris: Console Edition ha ricevuto oggi un upgrade gratuito per Xbox Series X e Xbox Series S, permettendo ai possessori delle console Microsoft di nuova generazione di godere del grande strategico 4X di Paradox Interactive con performance e caricamenti migliorati. L'aggiornamento arriva senza costi aggiuntivi per chi possiede già il gioco o lo ha nel catalogo Game Pass.

C'è anche spazio per chi non è ancora abbonato al servizio: Kingdom Come: Deliverance 2 è infatti parte del programma Free Play Days di questo weekend, motivo per cui il gioco appare come "gratuito" nell'interfaccia di Game Pass. Si tratta di un'opportunità limitata nel tempo per provare l'RPG medievale di Warhorse Studios prima di un eventuale acquisto o sottoscrizione dell'abbonamento.