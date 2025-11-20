Nel corso degli anni, l’iniziativa dei giochi gratis di Epic Games Store ha coperto praticamente ogni genere possibile, dagli sparatutto in prima persona ai metroidvania, passando per i roguelite, gli strategici e le avventure narrative, riuscendo quasi sempre a soddisfare una platea di giocatori estremamente eterogenea.

Oggi, 20 novembre 2025, Epic Games Store propone due titoli gratuiti che catturano due esperienze di gioco molto diverse tra loro, disponibili da oggi fino al 27 novembre, e riscattabili senza alcun costo.

Il primo titolo disponibile è Godzilla Voxel Wars, un gioco che trasporta l’iconico mostro giapponese in un mondo costruito interamente con voxel. L’esperienza punta su caos, distruzione e spettacolarità, offrendo ai giocatori la possibilità di vivere la città come un vero titano, abbattendo edifici, sconfiggendo avversari e plasmando il paesaggio urbano in tempo reale. La combinazione di grafica voxel e azione frenetica rende il titolo sorprendentemente immediato e visivamente distintivo, capace di attrarre sia i fan di Godzilla che chi cerca un approccio leggero e divertente al genere action.

Accanto a Godzilla Voxel Wars, Epic Games Store propone Zoeti, un titolo completamente diverso, che offre un’esperienza più contemplativa e strategica. Zoeti esplora meccaniche di puzzle e logica, con un gameplay che stimola la riflessione e la pianificazione. I livelli sono strutturati per combinare sfide di pattern recognition, tempismo e ottimizzazione delle mosse, creando un mix equilibrato tra relax e stimolo intellettuale. L’estetica minimale e curata del gioco enfatizza la chiarezza visiva, facendo di Zoeti un’esperienza elegante e immediata, ideale per chi ama i giochi che sfidano la mente senza rinunciare a un design raffinato.

Come scaricarli?

Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC. Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito). Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana. Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta. Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione. Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare.

Con questa doppia offerta, Epic Games Store continua a dimostrare la sua capacità di intercettare gusti diversi tra i giocatori, proponendo esperienze che vanno dall’azione sfrenata alla riflessione strategica. I due titoli gratuiti disponibili da oggi, 20 novembre, fino al 27 novembre mostrano come la piattaforma sappia bilanciare intrattenimento immediato e profondità di gioco, mantenendo alto l’interesse settimana dopo settimana.