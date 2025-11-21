Il panorama dei giochi metroidvania sta per arricchirsi di un nuovo titolo che strizza l'occhio agli appassionati di Hollow Knight. Durante l'Xbox Partner Preview di ieri, è stato annunciato che Crowsworn arriverà direttamente su Xbox Game Pass nel corso del 2026, portando con sé atmosfere cupe e combattimenti frenetici che potrebbero conquistare i fan del genere.

Il gioco si presenta come un platform d'azione ambientato in un mondo interconnesso dove creature mostruose e esseri umani convivono in un equilibrio precario.

Gli sviluppatori promettono un'esperienza che combina esplorazione e combattimento dinamico, elementi che hanno reso celebri titoli simili nel panorama indie degli ultimi anni.

Al centro della narrazione si trova il mistero legato alla maledizione di Fearanndal, un enigma che i giocatori dovranno svelare mentre si fanno strada attraverso ambienti oscuri e minacciosi.

La trama sembra proporre quel mix di atmosfera inquietante e lore criptico che ha caratterizzato alcuni dei più apprezzati esponenti del genere, un approccio narrativo che negli ultimi anni ha dimostrato di funzionare particolarmente bene con il pubblico italiano.

Dal punto di vista del gameplay, Crowsworn punta su un sistema di combattimento elaborato che offre ai giocatori un'ampia gamma di manovre spettacolari.

L'enfasi sulla componente action suggerisce che il titolo non si limiterà alla semplice esplorazione, ma richiederà padronanza delle meccaniche di combattimento per avere successo contro i nemici che popolano questo universo tetro.

Prodotto in caricamento

La struttura del mondo di gioco seguirà il classico schema dei metroidvania, con aree interconnesse che si sbloccano progressivamente man mano che il giocatore acquisisce nuove abilità.

Questa formula, collaudata da decenni di titoli di successo, continua a dimostrarsi vincente quando eseguita con competenza e originalità.

L'inclusione immediata nel catalogo di Xbox Game Pass al momento del lancio rappresenta una scelta strategica importante. Questa mossa garantirà al gioco una visibilità notevole fin dal primo giorno, permettendo a milioni di abbonati di provarlo senza costi aggiuntivi.

Per un titolo indie che inevitabilmente verrà confrontato con capolavori affermati del genere, si tratta di un'opportunità preziosa per costruirsi una base di fan fedeli.