Brie Larson darà voce a Rosalina nel film animato di Super Mario Galaxy. Un annuncio che ha immediatamente incendiato il dibattito online, perché l’attrice premio Oscar non è solo una scelta di peso per il cast vocale, ma anche una fan dichiarata dell’universo Nintendo, dettaglio che Shigeru Miyamoto stesso ha voluto sottolineare. Insomma, questa volta Hollywood non si è limitata ad arruolare un grande nome: ha chiamato qualcuno che a quel mondo ci tiene davvero.

L’entusiasmo, però, non riguarda solo il ruolo in sé. Per Larson, Rosalina potrebbe essere appena il primo passo verso qualcosa che desidera da anni: interpretare Samus Aran in un eventuale film live action dedicato alla serie Metroid. Non è un sogno segreto, anzi. Dal 2018 l’attrice non fa che ribadirlo pubblicamente: quello è il ruolo che vuole più di ogni altro. E il cosplay da Zero Suit Samus sfoggiato ad Halloween qualche anno fa è ancora oggi uno dei contenuti più condivisi dai fan, non a caso seguito da un messaggio inequivocabile: “I want to make that movie”.

Larson, del resto, non è nuova al mondo Nintendo. Ha raccontato più volte le sue sessioni su Animal Crossing, ha promosso Princess Peach: Showtime!, e negli ultimi anni è diventata una sorta di ambasciatrice non ufficiale della casa di Kyoto. Ora che è entrata ufficialmente nel cast di un film animato prodotto dall’azienda, quella relazione si fa ancora più forte.

E mentre Nintendo espande il proprio universo cinematografico con progetti live action sempre più concreti, la porta per un film su Metroid non è mai sembrata così vicina ad aprirsi.

La verità è che, adesso, Larson è parte della “famiglia”. È un volto riconosciibile a livello globale, capace di guidare un blockbuster e abbastanza appassionata da incarnare la protagonista di una saga che vive da sempre sull’equilibrio tra mistero, solitudine ed eroismo. Se e quando Nintendo darà il via libera a una pellicola dedicata a Samus Aran, sarà difficile immaginare un casting che non includa il suo nome in cima alla lista.

Certo, al momento non esiste alcun progetto ufficiale su Metroid, quindi il sogno di Larson richiederà ancora pazienza. Ma l’ingresso in Super Mario Galaxy potrebbe essere il primo, decisivo passo verso quel ruolo che insegue da anni. E a questo punto, più che un desiderio lontano, sembra quasi una promessa non detta tra l’attrice e Nintendo.