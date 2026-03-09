Amazon ha annunciato l’aggiornamento dei contenuti di marzo per Amazon Luna, il servizio di cloud gaming incluso nell’abbonamento Amazon Prime. La nuova lineup introduce diversi titoli aggiuntivi pensati per arricchire l’offerta della piattaforma durante tutto il mese, ampliando ulteriormente una libreria che continua a evolversi con nuove rotazioni di giochi.

I membri Prime possono infatti accedere a una collezione in continua crescita di oltre 50 giochi disponibili in streaming tramite Amazon Luna, giocabili su diversi dispositivi compatibili ovunque il servizio sia disponibile. A questo si aggiunge, come di consueto, una selezione mensile di giochi PC riscattabili e scaricabili attraverso store digitali come Epic Games Store, GOG e altre piattaforme.

Tra i titoli principali disponibili questo mese spicca Lara Croft and the Temple of Osiris, il cooperativo sviluppato da Crystal Dynamics che rappresenta il sequel di Lara Croft and the Guardian of Light. Il gioco propone un’esperienza action con visuale isometrica che permette a fino a quattro giocatori di affrontare insieme puzzle, combattimenti e sfide ambientate tra rovine e templi dell’antico Egitto.

La lineup di marzo punta in modo particolare sulle esperienze multiplayer e cooperative. Oltre all’avventura con protagonista la celebre esploratrice di Tomb Raider, arrivano infatti anche titoli pensati per il divertimento in compagnia come The Game of Life 2, il sequel digitale del celebre gioco da tavolo amato da milioni di giocatori, e il sandbox open world Wobbly Life, che permette a uno o più utenti di esplorare un mondo ricco di attività, mini-giochi e lavori da svolgere per guadagnare denaro.

Tra gli altri giochi disponibili nel catalogo di Amazon Luna durante il mese troviamo anche il frenetico party game culinario Overcooked!, il titolo sportivo arcade House of Golf 2, il picchiaduro classico ClayFighter e l’action RPG Mortal Shell.

Non manca poi un’aggiunta di grande rilievo sul fronte single player: Control: Ultimate Edition, la versione completa del celebre action-adventure sviluppato da Remedy Entertainment. Il titolo, vincitore di oltre 80 premi, include il gioco base insieme alle espansioni The Foundation e AWE, offrendo l’esperienza completa dell’avventura paranormale con protagonista Jesse Faden.

Oltre ai giochi giocabili direttamente in streaming tramite Amazon Luna, il servizio continua a offrire anche una selezione di giochi PC riscattabili gratuitamente per gli abbonati Amazon Prime. Il 5 marzo sono stati resi disponibili Tiny Tina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot, spin-off della serie Borderlands pubblicato su Epic Games Store, insieme a Tattoo Tycoon e al classico RPG Siege of Avalon tramite codice GOG.

Il 12 marzo arriveranno invece titoli come Total War: Rome II – Emperor Edition su Epic Games Store, insieme a Turmoil, Veil of Darkness e Mahokenshi – The Samurai Deckbuilder. La settimana successiva, il 19 marzo, sarà il turno di Sir Questionnaire e Rebel Galaxy.

La fine del mese porterà infine altri titoli interessanti come Total War: Three Kingdoms su Epic Games Store, Chimp Quest: Spirit Isle, Phantasie Memorial Set su GOG e Deep Sky Derelicts tramite Amazon Games App.

Con questo aggiornamento, Amazon continua a rafforzare l’offerta di Amazon Luna, puntando su una combinazione di streaming immediato e giochi PC riscattabili mensilmente. Un modello che mira a rendere l’abbonamento Prime sempre più ricco di contenuti anche per gli appassionati di videogiochi.