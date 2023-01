Mouse, tastiere e accessori gaming Trust Gaming con sconti fino al 64%! Approfittane subito!

Oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, Amazon ha una vasta selezione di nuove offerte, in particolare per tastiere, mouse e accessori a marchio Trust Gaming. Abbiamo esaminato questi prodotti e selezionato quelli più interessanti per consentirvi di acquistare solo i migliori e risparmiare denaro rispetto al prezzo normale.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il microfono streaming Trust Gaming GXT 258 Fyru, che attualmente potete portarvi a casa a soli 49,99€, rispetto ai 139,99€ usuali di listino, con uno sconto del 33% e un risparmio reale di 90€.

Il microfono streaming Trust GXT 258 Fyru è progettato per realizzare registrazioni cristalline e ricche, oltre ad essere compatibile con PC, PS4 e PS5. Il microfono a condensatore consente di effettuare registrazioni ottimizzate in qualsiasi situazione: è possibile scegliere tra le modalità cardioide (streaming su YouTube o Twitch, podcast individuali o fuori campo), bidirezionale (duetti o interviste), stereo (registrazioni musicali in stereo) o omnidirezionali (podcast di gruppo).

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che “dopo le nostre prove, comprensive di performance vocali e chiassose sezioni ritmiche, possiamo dire che il Trust Fyru GXT 258W è un ottimo microfono che riesce a venire incontro a una vasta gamma di esigenze senza tirare troppo la corda sulla qualità. Pur avendo il focus principale sul gaming in streaming, sui doppiaggi e sulle esibizioni canore in singolo, il microfono si rivela soddisfacente anche per tutte quelle attività extra di cui vi abbiamo parlato nel corpo della recensione. La compatibilità con PS5, assieme alla scelta dei colori identica a quella dell’ammiraglia Sony, rappresentano infine un piccolo plus per chi stava cercando anche un abbinamento estetico perfetto“.

