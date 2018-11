MotoGP eSport Championship: Lorenzo Daretti si conferma campione del mondo

Non ce n’è per nessuno quando nelle piste virtuali della MotoGP eSport Championship scende in pista lui: parliamo di Lorenzo Daretti, noto ai fan come Trastevere73, che nel corso della finale di Valencia si è confermato ancora una volta campione del mondo di esport MotoGP in sella alla sua moto Ducati.

Il campione italiano, già trionfatore nella prima edizione del 2017, è partito in pole position e ha dato vita a una lunga bagarre all’insegna dell’adrenalina, carena a carena con lo spagnolo ELEGHOST555, che si è dovuto accontentare dell’argento. A completare il podio è stato ANDREWZH (Andrea Saveri).

Svoltasi a Valencia, ultima tappa del Mondiale di MotoGP di questa stagione, la competizione di eSport vedeva dodici sfidanti contendersi il titolo in MotoGP 18, il videogioco dedicato alle due ruote firmato dalla milanese Milestone e ora disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

La finale ha avuto anche un commentatore d’eccezione: parliamo di Marc Marquez, campione del mondo attuale della MotoGP e già iridato per ben 7 volte a soli 25 anni. A consegnare il premio a Trastevere per il suo giro veloce, invece, il pilota Ducati Jorge Lorenzo.

Non c’è solo la gloria, per il nostro Daretti: oltre alla doppietta, il campione romano di MotoGP ha infatti portato a casa anche una BMW 240i. Complimenti a Trastevere73 per la sua vittoria!