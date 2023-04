Monitor gaming Lenovo solo per oggi a un super prezzo! 40% di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, martedì 18 aprile 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il monitor gaming Lenovo G34w-10, che attualmente potete portarvi a casa a soli 359,99€, rispetto agli usuali 599,99€ di listino, per un risparmio reale di 240€ e uno sconto del 40%.

Il monitor gaming LENOVO G34w-10 è stato progettato appositamente per gli appassionati di videogiochi e gli utenti che cercano un’esperienza di visione immersiva. Grazie al suo ampio display VA da 34 pollici a risoluzione WQHD (3.440×1.440 pixel) e un rapporto d’aspetto 21:9, questo dispositivo offre uno spazio di lavoro esteso e una visuale di gioco più ampia rispetto ai monitor tradizionali.

Una delle caratteristiche più notevoli del monitor gaming LENOVO G34w-10 è il suo tempo di risposta ultrarapido di 4ms (con overdrive) e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, specifiche che assicurano un gameplay fluido e senza sfarfallio, riducendo al minimo il motion blur e garantendo una chiara visione delle scene in rapido movimento.

Il monitor gaming LENOVO G34w-10 supporta anche la tecnologia AMD FreeSync, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con la scheda grafica del computer, eliminando il tearing dell’immagine e offrendo un’esperienza di gioco senza interruzioni. La connettività è garantita da una varietà di porte, tra cui DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 e un hub USB 3.0, permettendo di collegare facilmente diversi dispositivi e accessori.

Oltre al monitor gaming Lenovo G34w-10 menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori notebook gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.