Se state cercando una nuova scheda madre per aggiornare il vostro PC ma non volete svenarvi, vi veniamo incontro con le ultimissime promozioni e con le migliori schede madre in offerta su Amazon, grazie alle quali poter risparmiare accaparrandosi comunque il meglio in circolazione per il proprio personal computer.

Mentre potete trovare tutte le offerte su Amazon, vi segnaliamo qui le migliori per rapporto tra qualità e prezzo ed estensione dello sconto, disponibile per un periodo di tempo limitato sul negozio online.

Cominciamo con la ASUS ROG Strix Z390-E Gaming, una scheda madre progettata appositamente con i videogiochi in mente. La scheda madre è equipaggiata con un Socket LGA1151 per processori desktop Intel Core di 8/9a generazione, per cui si tratta di un prodotto aggiornato per gli ultimi trend nel mondo del gaming.

ASUS ROG Strix Z390-E Gaming ha una cover I/O pre-installata e supporta ASUS SafeSlot, una delle tecnologie esclusive ASUS ROG, oltre a componenti premium per un’ottima affidabilità. Gode dell’illuminazione Aura Sync RGB Asus, compresi i connettori per strisce RGB e hardware compatibile di partner terzi.

Per i più smanettoni c’è la possibilità di provare ad un overclock del sistema in maniera automatica grazie all’intelligenza artificiale, in modo da metterci il meno possibile le mani e correre rischi inutili, mentre anche l’audio vuole la sua parte con SupremeFX e Sonic Studio III che vi faranno sentire completamente dentro l’azione.

La seconda scheda madre di cui vi parliamo oggi è Gigabyte B450 Aorus Pro, all’incirca nella stessa fascia di prezzo, che consente di avere prestazioni Aorus ecceionali con una massima durata grazie alla tecnologia M.2.

Tra le tecnologie AMD supportate troviamo AMD StoreMI, uno strumento che permette di personalizzare le performance per ottenere tempi di caricamento all’avvio e durante l’uso migliori. I sistemi operativi supportati sono Windows 10 a 64 bit e Windows 7 a 64 bit, quest’ultimo a patto di installare una CPU AMD Pinnacle Ridge e Summit Ridge.

ASUS ROG Strix Z390-E Gaming è disponibile ancora per poco al prezzo scontato di 217,78€ contro i 297,80€ richiesti regolarmente, con un risparmio di oltre 80 euro soltanto per un periodo di tempo limitato. Gigabyte B450 Aorus Pro arriva invece al prezzo ridotto di 104,00 €, offrendo un’occasione di risparmio ai giocatori interessanti sia alle prestazioni che al portafogli.

Le migliori schede madre scontate su Amazon

