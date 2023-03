Logitech G Pro X, ottime cuffie gaming, oggi con uno sconto del 21%!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, martedì 7 marzo 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“.

Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi. Questa promozione giornaliera offre l’opportunità di acquistare prodotti di alta gamma scontati, rappresentando quindi un’ottima occasione per effettuare un acquisto importante o risparmiare su quello già pianificato in precedenza.

Tra i prodotti in offerta oggi, spiccano le cuffie gaming Logitech G Pro X, che potete acquistare a soli 109,99€ invece dei soliti 139,99€ di listino, con uno sconto del 21,43%.

La qualità del suono è il primo elemento che distingue le cuffie gaming Logitech G Pro X dalla massa. Grazie ai loro driver PRO-G da 50mm con una struttura ibrida in mesh, il suono è nitido e preciso, e vi permette di sentire ogni minimo dettaglio dell’audio del gioco. Ma la qualità del suono non è l’unica caratteristica che rende queste cuffie speciali. Anche il design è stato curato con la massima attenzione: il telaio è robusto e resistente, mentre l’imbottitura confortevole e l’isolamento acustico vi permettono di indossarle per ore senza affaticare le orecchie.

Ma la vera chicca delle cuffie gaming Logitech G Pro X è il microfono BLUE VO!CE da 6 mm. Questo microfono di altissima qualità è in grado di eliminare i rumori di fondo e la compressione, garantendo una voce limpida e chiara in ogni situazione di gioco. In questo modo, potrete comunicare facilmente con i vostri amici e compagni di squadra, senza dover alzare la voce o ripetere le frasi.

Ma non è tutto: le cuffie gaming Logitech G Pro X supportano anche la tecnologia DTS Headphone: X 2.0, che offre un audio surround 7.1 di nuova generazione. Grazie ad essa, potrai percepirete con precisione la posizione dei suoni e delle distanze, aumentando notevolmente la vostra reattività. Ma la vera ciliegina sulla torta è il software proprietario di Logitech, che vi permette di sfruttare profili EQ personalizzati e ottimizzati dai professionisti.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati.

Oltre alle cuffie gaming Logitech G Pro X menzionate in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.