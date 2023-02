iMac da 24″ di Apple a prezzi vantaggiosi e in diverse tonalità! Offerta imperdibile!

L’iMac 24″ di Apple è la scelta perfetta per chi cerca un desktop all-in-one elegante e performante senza occupare troppo spazio. Grazie alla promozione attuale sul noto portale e-commerce Amazon, è possibile acquistare questo prodotto in diverse tonalità ad un prezzo davvero conveniente.

Il desktop all-in-one Apple iMac da 24″ rappresenta una scelta ideale per chi cerca un dispositivo performante e dal design elegante e moderno, ma allo stesso tempo compatto e facile da posizionare. Il display Retina 4,5K da 24″ è uno dei punti di forza di questo computer, grazie alla sua risoluzione di 4480×2520 pixel, che permette di godere di immagini nitide, dettagliate e dai colori brillanti. Inoltre, la tecnologia True Tone e l’opzionale rivestimento antiriflesso rendono l’esperienza visiva ancora più piacevole e confortevole, adattando la temperatura del colore in base alla luce ambientale e riducendo gli effetti fastidiosi delle riflessioni.

Il desktop all-in-one Apple iMac da 24″ è equipaggiato con il SoC Apple M1 con 8 core CPU e 7 core GPU, 8 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione, che assicurano una fluidità eccezionale e consumi ridotti grazie alla perfetta integrazione con il sistema operativo macOS, mentre la videocamera FaceTime HD a 1080p in cima allo schermo consente videochiamate di qualità eccezionale

Potete portarvi a casa l’all in one Apple Mac 24″ con sconti fino al 16% sull’usuale prezzo di listino in diverse colorazioni e tagli di memoria interna. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo desktop all in one a prezzo scontato!

