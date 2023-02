HP Omen Citadel, ottima sedia gaming confortevole, ora a un prezzo bomba! -30%

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce MediaWorld, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la sedie gaming HP Omen Citadel a un prezzo davvero imperdibile!

La sedia gaming HP Omen Citadel è stata progettata per offrire il massimo comfort durante le sessioni di gioco più intense. Grazie ai cuscini spessi, al sedile spazioso e allo schienale alto, è possibile mantenere una postura corretta e comoda per ore, senza dover preoccuparsi di eventuali dolori alla schiena. Inoltre, la sedia è regolabile in base alle vostre esigenze fisiche e di gioco, garantendovi il massimo comfort e un’esperienza impareggiabile.

La sedia gaming HP Omen Citadel offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione per soddisfare tutte le esigenze dei giocatori. Grazie ai braccioli regolabili 4D, potete regolare l’inclinazione verso l’alto o il basso e spostarli avanti e indietro lateralmente per adattarsi perfettamente alle vostre necessità. In aggiunta, la sedia è progettata per supportare fino a 136Kg, in virtù della sua solida base in acciaio, garantendovi una lunga durata nel tempo e la massima stabilità.

Potete portarvi a casa la sedia gaming HP Omen Citadel a soli 279,99€, rispetto agli usuali 399,99€ di listino, con uno sconto del 30% e un risparmio reale di 120€. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare un’ottima sedia gaming a un prezzo super!

