Fino a 750€ di sconto da Comet su tantissimi prodotti tech

La catena di elettronica Comet ha recentemente lanciato un’imperdibile promozione, offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti, anche per il gaming, con sconti fino a 750€. Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la versione PS5 di Gran Turismo 7, che attualmente potete portarvi a casa a soli 49,99€, rispetto agli usuali 80,99€ di listino, con uno sconto del 38,3% e un risparmio reale di 31 euro.

Gran Turismo 7 porta con sé numerose novità, tra cui spicca un sofisticato sistema meteorologico che rende le competizioni ancora più avvincenti. Ovviamente, non mancano i circuiti classici, come Trial Mountain e High-Speed Ring, dove gli appassionati potranno nuovamente sfrecciare a bordo della loro auto preferita.

La modalità Simulazione, nota come GT Mode, torna in gran spolvero in Gran Turismo 7, arricchendo la tradizionale Carriera con un realismo ancora più elevato. Questa modalità, già presente nei precedenti capitoli del franchise, richiede di conseguire patenti per accedere a specifici eventi e di vincere trofei per sbloccare nuove competizioni.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che «Gran Turismo 7 fa tornare la modalità carriera che i giocatori avevano richiesto a gran voce […] si nota in modo lapalissiano quanto si tratti di un gioco raffinato, semplicemente perfetto per i cultori dell’automobilismo, realizzato con grandissima cura per i particolari. L’online con base mutuata da Gran Turismo Sport e il supporto continuativo garantiranno lunga vita al gioco […]».

