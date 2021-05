Dying Light 2 Stay Human: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo uno sviluppo piuttosto travagliato, finalmente gli sviluppatori di Dying Light 2: Stay Human hanno annunciato la data d’uscita del titolo, il quale arriverà su tutte le piattaforme presenti sul mercato ad eccezione di Nintendo Switch.

L’avventura sarà ambientata 20 anni dopo gli eventi del primo gioco, dove il protagonista, Aiden Caldwell, dovrà cercare di sopravvivere ad un mondo invaso da zombie ed altre creature scegliendo bene con chi allearsi e chi invece tenere alla larga.

Così come in passato, l’esplorazione del vasto open world a disposizione potrà contare sull’uso del parkour, che vi consentirà di cogliere indizi visivi senza mai fermarsi tra un palazzo e l’altro. La mappa principale della Città sarà divisa in due macro zone, a loro volta divise in varie sottosezioni tutte da esplorare e in cui «restare umani». Esplorare le locazioni di notte sarà ovviamente diversamente pericoloso rispetto ad attraversare le lande di giorno.

Piuttosto interessante la possibilità di giocare in co-op fino a quattro giocatori, dandovi l’opportunità di ospitare le vostre partite o unirvi a quelle di altri utenti.

Dying Light 2 è attualmente in sviluppo per Sony Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Windows PC, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 7 dicembre. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Da Gamestop, prenotando Dying Light 2 Stay Human otterrete anche un codice per riscattare il “Reload Package“, che contiene Costume Reload, Skin arma Reload e Skin parapendio Reload.

