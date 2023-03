Dragon Ball Z Kakarot per Switch al prezzo più basso di sempre!

Siete appassionati della serie di Dragon Ball Z, ma non avete ancora avuto modo di giocare a Dragon Ball Z Kakarot? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon vi permette di avere la versione Nintendo Switch di Dragon Ball Z Kakarot al prezzo più basso di sempre!

Dragon Ball Z Kakarot vi consente di rivivere le avventure di Goku come mai prima d’ora. In Dragon Ball Z Kakarot, la storia si articola in eventi epici che i fan del manga e dell’anime ricorderanno a memoria. Non solo potrete combattere in epiche battaglie, ma anche esplorare il mondo di Dragon Ball Z, allenarvi con Goku, andare a pesca e mangiare come un vero Saiyan.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di Dragon Ball Z Kakarot è la scala su cui avvengono le battaglie. I combattimenti si svolgono infatti in vasti campi di battaglia con ambienti distruttibili e contro boss che metteranno alla prova le vostre abilità fino al limite. Per poter affrontare queste sfide, dovrete aumentare il tuo livello di potenza e migliorare le vostre abilità.

Solitamente, la versione Nintendo Switch di Dragon Ball Z Kakarot (che comprende anche il DLC “A New Power Awakens“) viene proposta a 59,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 29,90€, con uno sconto del 50% e un risparmio reale di 30€. Si tratta di un’ottima occasione per portarsi a casa un ottimo titolo a prezzo scontato.

