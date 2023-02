Desktop gaming HP Omen con RTX 3070 Ti solo per oggi a un super prezzo! -25%

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, martedì 14 febbraio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il desktop gaming HP Omen GT15-0009NL, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.649,99€, rispetto agli usuali 2.199,99€ di listino, con uno sconto del 25% per un risparmio reale di 550€.

HP Omen GT15-0009NL è un desktop gaming di fascia alta con un processore AMD Ryzen 7 5700, scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3070 Ti 8 GB, 16 GB di RAM DDR4 e un’unità SSD PCIe NVMe da 1 TB. Il sistema di raffreddamento è progettato per garantire una buona gestione del calore durante l’utilizzo intensivo e sono disponibili molteplici porte per un’ampia connettività.

Grazie alla straordinaria potenza del processore e della scheda video, sarete in grado di giocare ai giochi più recenti ad alti livelli, nonché di utilizzare software di progettazione avanzati ed elaborare enormi quantità di dati.

Grazie a OMEN Gaming Hub e all’accesso tool-less ai componenti interni potrete personalizzare e aggiornare il computer in base alle vostre preferenze. Con HP Omen GT15-0009NL, tower gaming personalizzabile e moderno, nonché dotato di controllo RGB completo, godrete di un’esperienza di gioco eccezionale.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati.

Oltre al desktop gaming HP Omen GT15-0009NL menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.