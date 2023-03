Daedalic Days 2023, ecco tutti i giochi mostrati

AMBURGO – Alcuni giorni fa, abbiamo fatto visita agli studi di Daedalic ad Amburgo, ospiti in occasione dei cosiddetti Daedalic Days 2023, un’occasione davvero molto speciale per mettere mano ad alcuni tra i più interessanti giochi in uscita da parte del publisher e sviluppatore tedesco.

In basso, trovate i titoli che abbiamo potuto provare con mano, aiutati anche dagli sviluppatori che ci hanno descritto nel dettaglio il processo di creazione dei loro progetti, inclusi gli ostacoli e i desideri di una release finalmente libera dai problemi gli impedimenti legati alla pandemia.

Ecco, quindi, i giochi mostrati a porte chiuse in occasione dei Daedalic Days 2023:

Capes

Uno dei titoli più promettenti del portfolio Daedalic è sicuramente Capes. Il gioco, pensato per gli amanti di titoli come X-COM, propone scontri tra supereroi in un gioco di strategia a turni, sviluppato dai bravissimi Spitfire Interactive.

In Capes, come recita anche la descrizione ufficiale, potremo reclutare, addestrare e schierare la nostra squadra di eroi per riprendere il controllo della città dai villain che la tengono aspramente in ostaggio.

Magin: The Rat Project Stories

Altro titolo dotato di un certo fascino è Magin: The Rat Project Stories, nato come la fusione tra un GDR narrativo di avventura e un classico gioco di costruzione di mazzi di carte.

La trama non lineare, lo stile fumettistico, il doppiaggio completo e le meccaniche di gioco sono strettamente legati al mondo rappresentato da un’originale ambientazione fantasy, il tutto realizzato da The Rat Project.

Potion Tycoon

Altro gioco sicuramente singolare mostrato in occasione dei Daedalic Days 2023 è Potion Tycoon, un gestionale con un tocco di stregoneria in cui potremo costruire e sviluppare il nostro negozio di magia.

Nel titolo di Snowhound Games saremo chiamati a gestire le risorse, impostare linee di produzione, mescolare pozioni per poi venderle con intelligenza per battere la concorrenza, facendoci così entrare in un vero e proprio «business delle pozioni».

REVEIL

Pensato per gli “orfani” di P.T., la demo di Hideo Kojima che avrebbe dovuto anticipare l’uscita di Silent Hills, REVEIL è un horror narrativo in prima persona che si concentra su storia, enigmi ed esplorazione.

Sviluppato da Pixelsplit, REVEIL ci vedrà intenti a scoprire cosa sta succedendo all’interno della mente di Walter Thompson, svelando allo stesso tempo il suo oscuro passato e i legami con il misterioso Nelson Bros. Circus.

Wanderful

Lasciando un attimo da parte atmosfere tetre e inquietanti, Wanderful ci immerge invece in un mondo decisamente più solare e colorato, visto che il gioco in questione ci permetterà di scoprire “cosa c’è oltre”, tessera dopo tessera.

Sviluppato da Tiny Roar, Wanderful darà modo di esplorare un universo meraviglioso e affascinante seguendo i nostri ritmi in un distensivo mix di esplorazione, costruzione e strategia.

Wild Woods

Abbracciando sempre uno stile cartoon, Wild Woods è infine un gioco d’azione cooperativo con elementi roguelike. Da uno a quattro giocatori diventeranno dei temerari gattini intenti a difendere il loro carro mentre attraversa un bosco pericoloso.

In Wild Woods sarà infatti fondamentale collaborare in modo intelligente, dato che molti ostacoli attenderanno i giocatori più smaliziati.

Dulcis in fundo, sempre in occasione dei Daedalic Days 2023 abbiamo potuto mettere mano all’atteso titolo dedicato a Gollum, ispirato alla leggendaria saga de Il Signore degli Anelli e destinato – anche . alle console di nuova generazione.

Potremo però parlare del titolo in questione solo tra appena una manciata giorni, quindi tenete d’occhio le pagine di SpazioGames per tutti gli aggiornamenti del caso.

