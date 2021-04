Da Mortal Kombat a Warcraft: scopri le più belle sedie da gaming a tema!

Lo store ufficiale SecretLab, noto produttore di sedie gaming di qualità, ha lanciato un’imperdibile promozione che vi permetterà di acquistare tanti prodotti in edizione limitate dedicata ad alcuni dei più famosi franchise della scene videoludica internazionale, tra i quali possiamo annoverare Mortal Kombat, World Of Warcraft, League Of Legends, Cyberpunk 2077, DOTA 2 e tanti altri.

Le sedie SecretLab sono disponibili di diversi formati, a seconda del altezza e peso del suo utilizzatore: OMEGA, TITAN e TITAN XL. OMEGA è adatta a persone di altezza inferiore a 180cm e peso minore di 100Kg, mentre Titan supporta utenti con altezza compresa da 1,75 e 2 metri e peso inferiore a 130Kg ed infine si arriva all’imponente TITAN XL, adatto a uomini con un’altezza compresa tra 1,80 e 2,08 metri ed un peso sino a 180 Kg.

In particolare, la gamma OMEGA presenta un design davvero eccellente ed il configuratore online consente di scegliere tra tre diversi tipi di tessuto: PU Leather (eco pelle), SoftWeave (tessuto) e NAPA Leather (vera pelle), a loro volta disponibili in diverse colorazioni. La struttura base è realizzata in lega di alluminio e tutta la sedia è ricoperta di una schiuma polimerizzata a freddo, mentre i cuscini inclusi sono in memory foam.

Molto bella, ad esempio, la Secretlab OMEGA Cyberpunk 2077, proposta al prezzo scontato di 364€, ha un aspetto davvero appariscente grazie al suo rivestimento in giallo Neon con varie personalizzazioni che partono dalle tracce elettriche sullo schienate fino ad arrivare alla testa di demone infuocata nella parte posteriore.

I prodotti SecretLab possono essere regolati in altezza e lo schienale è reclinabile, con tanto di funzione “dondolo”, ed anche i poggia gomiti possono regolati in altezza, larghezza, rotazione e profondità.

Insomma, avrete capito che le sedie gaming sono di elevatissima qualità e ed è per questo che il nostro suggerimento non può che essere quello di visitare l’intera proposta di articoli sul portale, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti