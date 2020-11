Il curioso caso della copertina sovraffollata di Hyrule Warriors: L’Era della Calamità

Sappiamo che Nintendo è una delle compagnie che non disdegnano, quando possibile, di tradurre i titoli (o i sottotitoli, per essere precisi) di alcuni dei loro giochi. Ecco che così, ad esempio, Hyrule Warriors: L’era della calamità è la localizzazione di Hyrule Warriors: Age of Calamity. In questo modo, ogni Paese del mercato ha una sua boxart del gioco, localizzata. Ma cosa succede, invece, quando vengono realizzate delle stampe che saranno distribuite in mercati molteplici – o quando questi mercati sono poliglotti? Probabilmente, succede quello che è accaduto proprio con il ritorno di Hyrule Warriors.

Alcuni giocatori dalla Svizzera, ad esempio, segnalano che sul loro mercato il gioco ha il logo in copertina in italiano, in tedesco e in francese – perché tutte e tre sono lingue ufficiali. È molto apprezzabile che tutti gli idiomi siano stati ugualmente rappresentati in copertina, anche se i giocatori stanno chiacchierando più che altro del risultato estetico, visto che la boxart è così sovraffollata di loghi (peraltro non allineati in un modo particolare).

Hyrule Warriors: L'era della calamità è disponibile su Nintendo Switch

C’è anche un altro esempio, ma non ci è dato sapere proveniente da quale mercato, in cui al logo in inglese si affianca anche il logo in spagnolo. In entrambi i casi, con due o con tre loghi, il risultato è esteticamente migliorabile.

Heya, Swiss guy here, and yeah, we actually got this box, since our official languages are french, italian and german. However, this is literally the first time I see Nintendo doing this. Usually I get the german box art, since I live in the german speaking part of switzerland. pic.twitter.com/FUJf7zLh3P — Lugo (@Lug_Oli) November 20, 2020

In Italia abbiamo invece la copertina semplicemente in italiano. Il gioco, vi ricordiamo, è disponibile da oggi e nella video recensione il nostro Valentino vi ha segnalato quanto il lavoro di Omega Force riesca davvero a porsi come una parte dell’epopea di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, di cui costituisce l’importante prequel.