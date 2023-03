Corsair HS60 Haptic, cuffie gaming con feedback aptico, ora in sconto! Risparmi il 31%!

Siete alla ricerca di un paio di cuffie da gaming di alta qualità che vi offrano un’esperienza audio coinvolgente e confortevole? Allora non potete perdere l’incredibile offerta che abbiamo scovato per voi! Infatti, sul noto portale e-commerce Amazon potete trovare le cuffie gaming Corsair HS60 HAPTIC a un prezzo imperdibile.

Solitamente, le cuffie gaming Corsair HS60 Haptic vengono proposte a 89,99€, ma oggi potete portarvele a casa a soli 89,99€, rispetto agli usuali 129,99€ di listino, con uno sconto del 31% e un risparmio reale di 40€.

Le cuffie gaming Corsair HS60 HAPTIC sono stata progettate per offrire un’esperienza audio coinvolgente e confortevole, sia durante le lunghe sessioni di gioco che nell’ascolto di musica o durante una conversazione. Una delle caratteristiche principali delle cuffie gaming Corsair HS60 HAPTICè la tecnologia di feedback aptico, che fornisce un’ambiente audio tridimensionale, permettendo di percepire in maniera più realistica gli effetti sonori e le vibrazioni del gioco.

Le cuffie gaming Corsair HS60 HAPTIC sono dotate di altoparlanti in neodimio da 50 mm, che garantiscono un audio cristallino e potente, con bassi profondi e alti dettagliati. Il microfono rimovibile con cancellazione del rumore assicura una comunicazione chiara e senza interferenze con gli altri giocatori, rendendo queste cuffie ideali per il gioco online e le chat vocali.

In termini di comfort, le cuffie gaming Corsair HS60 HAPTIC non deludono. I padiglioni sono rivestiti in morbida memory foam, che si adatta perfettamente alla forma delle orecchie, garantendo un comfort prolungato anche durante le sessioni di gioco più lunghe. La struttura in alluminio leggero e l’archetto regolabile assicurano una vestibilità sicura e confortevole, adatta a diverse forme e dimensioni di testa.

