Come migliorare l’equipaggiamento in Wo Long: Fallen Dynasty

Avere sempre il giusto equipaggiamento per sopravvivere a ogni imboscata è fondamentale in ogni gioco di ruolo che si rispetti, a maggior ragione se ci troviamo di fronte a un soulslike impegnativo come Wo Long: Fallen Dynasty.

Anche l’ultima fatica di Team Ninja vi consentirà dunque di migliorare le vostre armature e armi: tuttavia, tale funzionalità non sarà disponibile fin da subito e sarà necessario superare le prime sfide che il gioco vi metterà di fronte per poter diventare più potenti.

In questa guida vi spiegheremo dunque che cosa dovrete fare per migliorare l’equipaggiamento, ma anche come sbloccare a tutti gli effetti questa funzionalità.

Come migliorare armi e armature in Wo Long: Fallen Dynasty

Prima di poter pensare al miglioramento del vostro equipaggiamento, sarà necessario affrontare quello che è il vero e proprio primo “muro” di Wo Long Fallen Dynasty (lo trovate su Amazon): il primo boss del gioco.

Sarà infatti necessario sconfiggere in duello Zhuyan, il minaccioso nemico che incontrerete nei momenti iniziali della vostra avventura. Lo sappiamo, è più facile a dirsi che a farsi, ma se riuscirete in questa impresa potrete diventare ben presto molto più potenti.

Subito dopo averlo battuto potrete infatti incontrare Zhu Xia, un fabbro che offrirà i suoi servigi dopo aver interagito con lei almeno due volte: una volta sbloccata questa funzionalità, potrete migliorare le vostre armi e armature tutte le volte che vorrete.

Ovviamente, tale servizio non sarà però gratuito, ma richiederà una determinata quantità di pezzi di rame e di materiali, che varieranno in base al tipo di equipaggiamento che avrete scelto: per le armi avrete bisogno di acciaio, mentre per le armature servirà il cuoio.

Una volta sbloccato il fabbro, potrete accedervi tutte le volte che vorrete direttamente sui campi di battaglia o nel villaggio nascosto del Monte Tianzhushan: armatevi dunque di pazienza e sconfiggete il primo boss, perché i bonus che otterrete sono davvero irrinunciabili.