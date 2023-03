Come aumentare il limite di peso in Wo Long: Fallen Dynasty

Come in ogni gioco di ruolo che si rispetti, in Wo Long: Fallen Dynasty avrete la possibilità di personalizzare a dovere il vostro equipaggiamento, ma dovrete fare attenzione nel lungo periodo ad alcuni valori molto importanti.

Se vorrete utilizzare le migliori armature, noterete ben presto che il peso limiterà notevolmente i vostri movimenti: il vostro eroe possiede infatti un limite al peso trasportabile, valutato in base agli oggetti indossati.

Come fare dunque per raggiungere il giusto compromesso tra mobilità e resistenza, senza dover rinunciare ai migliori equipaggiamenti? In questa guida vi spiegheremo come aumentare il limite di peso.

Come aumentare il peso trasportabile in Wo Long: Fallen Dynasty

Prima di entrare più nel dettaglio su come aumentare il peso trasportabile, occorre fare una piccola premessa sui livelli di agilità: Wo Long Fallen Dynasty (che trovate su Amazon) catalogherà la vostra rapidità in quattro diverse categorie, che indicheremo in questo articolo dal livello A fino al livello D.

Naturalmente, più alto sarà il valore della categoria, più efficaci saranno i vostri movimenti in battaglia: tale livello sarà indicato dalla quantità di peso che state trasportando in proporzione al vostro limite, secondo i criteri che vi elencheremo di seguito.

Livello A : dallo 0% al 29%

: dallo 0% al 29% Livello B : dal 30% al 69%

: dal 30% al 69% Livello C : dal 70% al 99%

: dal 70% al 99% Livello D: dal 100% in su

Questo significa che il gioco non vi impedirà di indossare il vostro equipaggiamento, ma sarà necessario fare dei sacrifici in termini di mobilità: trattandosi di un soulslike, questo significa che servirà ancora più tempismo per calcolare ogni vostra singola mossa.

Fortunatamente, esiste un metodo molto semplice per rendere l’avventura molto più permissiva: quando dovrete scegliere quale virtù potenziare con la vostra Forza Vitale, concentratevi sulla Virtù Terra.

La Virtù Terra include tra le proprie caratteristiche proprio la possibilità di influenzare il peso limite dell’equipaggiamento: in altre parole, sarà possibile subire un malus minore ai movimenti in base all’equipaggiamento. Si tratta di una caratteristica da tenere in considerazione per chiunque voglia viaggiare con componenti particolarmente pesanti.

Come ulteriore piccolo incentivo, vogliamo ricordarvi che aumentare la caratteristica legata alla Terra vi permetterà di accedere a una quantità di Spirito superiore tutte le volte che devierete un attacco.