Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon: prenotalo ora a prezzo scontato!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di prenotare Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon per Nintendo Switch a prezzo scontato!

Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è una produzione completamente differente dalle frenetiche, stilose e adrenaliniche serie d’azione che il team nipponico ha proposto fino ad ora. Il titolo, sviluppato da Platinum Games, sarà realizzato da un team di “giovani sviluppatori ambiziosi con solo pochi veterani ad aiutarli“.

Nonostante lo stile estetico, che sembra preannunciare un’avventura dal ritmo più lento, Hideki Kamiya ha spiegato che l’obiettivo della produzione è quello di offrire ai fan della serie un’interpretazione unica della loro eroina preferita. Inoltre, si spera di offrire un’esperienza indimenticabile anche ai giocatori che potrebbero non sentirsi a proprio agio con i giochi d’azione, o addirittura a coloro che non hanno familiarità con la serie Bayonetta.

Nella nostra anteprima abbiamo affermato che: «l‘intento di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è quello di realizzare un’avventura adatta a tutti e ben lontana dal gameplay a cui ci ha abituato la trilogia principale, approfondendo la storia dell’iconica strega di PlatinumGames sotto forma di un racconto per bambini. Una formula particolarmente interessante e votata all’accessibilità, che potrebbe però scontentare i fan storici a causa di una difficoltà quasi nulla durante le battaglie».

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon sarà lanciato il 17 marzo 2023 e, grazie a questa imperdibile promozione su eBay, potete prenotarlo al prezzo più basso del web!

